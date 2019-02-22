Маму мальчика, который провел ночь в лесу Лосиного острова, арестовали на два месяца

В пятницу, 22 февраля, в Преображенском суде Москвы состоялось повторное заседание по избранию меры пресечения Надежде Куликовой, маме 6-летнего мальчика, который выжил, проведя ночь в заповеднике "Лосиный остров". Точно установлено, что накануне вечером малыша в лес привезла родная мама. Нашли дрожащего от холода ребенка с полиэтиленовым мешком, примотанным к шее и рукам скотчем, только утром следующего дня на 95-м километре МКАДа. По версии следствия, мальчика пытала его мама.

До начала заседания женщина наотрез отказалась общаться с журналистами. Она не обронила ни слова.

- Это вы пытали мальчика? Вы любили сына? Зачем в машине был скотч?

Но ответ ни на один из вопросов так и не прозвучал.

А вот с судьей Надежда все-таки общалась.

- Ваша позиция по поводу продления ареста на два месяца?

- Если это нужно, чтобы разобраться, то я не против ареста.

- Где сейчас ваш ребенок?

- Я не знаю. Я видела его в последний раз 18 февраля. В этот день я положила его в больницу. Предупредила, что ему нужно давать нейролептики. Я обещала, что вернусь за ним, - сказав это, женщина расплакалась.

Подруги Катя и Настя приехали поддержать Надежду Куликову.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Адвокат просила отпустить подзащитную, мотивируя тем, что женщина ранее не была судима.

Но суд решил иначе. Куликова задержана на два месяца. Напомним, ее обвиняют в особо тяжком преступлении. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".

- Завершить задуманное женщине не дали не зависящие от нее обстоятельства, - озвучила в суде версию следствия сторона обвинения.

Свою вину Надежда не признает.

- Она не причастна к этому преступлению. Решение об аресте мы обжалуем,- заявила адвокат Марина Ефименко.

В своих показаниях Надежда заявила, что во всем виновата ее подруга Людмила. Она, к слову, была единственным человеком, который пришел в суд поддержать Надежду. В зал заседания ее не впустили. Объяснив, что она является свидетелем по этому уголовному делу. Женщина инвалид по зрению. Именно она в день ЧП вместе с мамой возила мальчика в Сергиев Посад к батюшке - экзорцисту. Вот, что она рассказала в эксклюзивном интервью "Комсомолке" сразу после судебного заседания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693571" frameborder="0"></iframe> Маму мальчика, который провел ночь в лесу Лосиного острова, арестовали на два месяца.Вину она не признала и обвинила во всем свою слепую подругуАнастасия ВАРДАНЯН

- Вы знаете, что Надежда обвинила вас в издевательствах над сыном?

- Да, знаю. Но я не обижаюсь. Это просто стресс, она не знает, что говорит.

- Вы в тот день действительно хотели изгнать из ребенка бесов?

- Да. Это была наша вторая попытка. Но мы к батюшке так и не попали, очередь в 300 человек.

Подруга Надежды Людмила - незрячая, она является свидетелем по этому уголовному делу.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

- А кому вообще пришла в голову эта идея и зачем?

- Я уже не помню, кто это предложил. Но надо было что-то делать. Он был сложным ребенком. Например, Надю он называл только словом "мамочка". Согласитесь, это очень странно.

- Может, он просто очень ее любил? Это все его странности?

- Нет, он постоянно что-то творил. Самый ужасный случай был, когда он в октябре связал лапы собаке скотчем и бросил в ванную, полную воды.

- Он сам воду набрал? Все-таки он маленький еще?

- Да сам, это мне Надя рассказала. Это мопс, любимец Нади.

- А как мальчик обычно себя вел? Был агрессивным?

- Наоборот, заторможенный был. Надя давала ему препараты сильнодействующие. Он от них был, как сонная муха. Но их ему врачи прописали. Она вообще все делала для него. Была любящей, я бы даже сказала, идеальной мамой.

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