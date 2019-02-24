«Maruv будет достойной участницей «Евровидения»: Киркоров поддержал затравленную украинскую певицу

Украинский национальной отбор конкурса «Евровидение» снова закончился скандалом. Напомним: украинские телезрители отдали свои голоса модной певице Maruv.

А украинские политики заявили, что их страна не может делегировать на конкурс певицу, которая периодически гастролирует в России. Мол, пусть отказывается от выступлений.

Судя по всему, артистку пытаются втянуть в некрасивый политический скандал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693772" frameborder="0"></iframe> Maruv - певица в образе садо-мазо, поедет от Украины на "Евровидение - 2019".На вопрос жюри о Крыме, Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, ответила, что считает регион украинским

Видимо, украинских силовиков насторожило, что Maruv с уважением отзывалась о российском конкурсанте «Евровидения» Сергее Лазареве, который в прошлом был ее наставником в украинском голосе.

Затравленную певицу решил поддержать король российской эстрады и автор российского хита грядущего «Евровидения» (песня будет представлена в ближайшие дни) Филипп Киркоров.

Артист подчеркнул, что согласен с Maruv, что «Евровидение» это прежде всего музыкальный конкурс, а не место для политических баталий.

maruvofficial Memories from Big Love Show #MARUV

- Maruv- талантливая и смелая. Она не боится говорить правду. И я согласен с ней, что «Евровидение»- это прежде всего конкурс песни, - объясняет Филипп Киркоров. - Я думаю, она достойно представит Украину на конкурсе «Евровидение». Эта девочка честно победила в национальном отборе, у неё была самая модная песня. И зрители голосовали за ее талант и песню вне всяких политических пристрастий.

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