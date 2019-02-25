2019-02-25T07:15:16+03:00
Звезды

Леди Гага получила «Оскар» за песню к фильму «Звезда родилась»

Она исполнила композицию Shallow на церемонии вместе с Брэдли Купером [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Леди Гага с Брэдли Купером исполнили песню из фильма «Звезда родилась»Леди Гага с Брэдли Купером исполнили песню из фильма «Звезда родилась»Фото: REUTERS
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Леди Гага впервые удостоилась престижной кинопремии «Оскар» за песню Shallow к фильму «Звезда родилась». Получая заслуженную награду, певица поблагодарила своего напарника по съемочной площадке и режиссера картины Брэдли Купера.

Кстати, они вместе исполнили эту песню на церемонии награждения. Трансляцию из голливудского театра «Долби» ведет телеканал ABC.

Lady Gaga, Bradley Cooper - Shallow. 'A Star Is Born' Soundtrack

Как писал сайт kp.ru, «Звезда родилась» будет бороться за победу в номинации «лучший фильм» с картинами «Черная пантера», «Зеленая книга», «Богемская рапсодия», «Рома», «Черный клановец» и «Фаворитка». Две последние ленты и режиссерский дебют голливудского актера Бренли Купера «Звезда родилась» лидируют по числу номинаций в этом году.

Впервые церемония вручения кинопремии «Оскар» пройдет без ведущего: комик Кевин Харт отказался вести шоу из-за обрушившихся на него обвинений в гомофобии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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