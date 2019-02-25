Леди Гага получила «Оскар» за песню к фильму «Звезда родилась»
Леди Гага впервые удостоилась престижной кинопремии «Оскар» за песню Shallow к фильму «Звезда родилась». Получая заслуженную награду, певица поблагодарила своего напарника по съемочной площадке и режиссера картины Брэдли Купера.
Кстати, они вместе исполнили эту песню на церемонии награждения. Трансляцию из голливудского театра «Долби» ведет телеканал ABC.
Lady Gaga, Bradley Cooper - Shallow. 'A Star Is Born' Soundtrack
Как писал сайт kp.ru, «Звезда родилась» будет бороться за победу в номинации «лучший фильм» с картинами «Черная пантера», «Зеленая книга», «Богемская рапсодия», «Рома», «Черный клановец» и «Фаворитка». Две последние ленты и режиссерский дебют голливудского актера Бренли Купера «Звезда родилась» лидируют по числу номинаций в этом году.
Впервые церемония вручения кинопремии «Оскар» пройдет без ведущего: комик Кевин Харт отказался вести шоу из-за обрушившихся на него обвинений в гомофобии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
10 главных претендентов на Оскар – 2019
Кинообозреватель «КП» Стас Тыркин рассказывает о номинантах на самую престижную кинопремию мира. Лауреаты будут объявлены 25 февраля (подробности).
Звезда родилась Русский трейлер (2018).Русский трейлер фильма Звезда родилась
ИСТОЧНИК KP.RU