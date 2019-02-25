Бабушка мальчика, который провел ночь в лесу заповедника "Лосиный остров", оформила опеку над внуком на полгода

Уже почти неделю после пыток, которые шестилетнему Славе* в лесу заповедника "Лосиный остров" устроила родная мать, мальчик находится в больнице. Лечат его не только от простуды, которую он подхватил, проведя 12 часов в ночном лесу на морозе, но и от шокового состояния. Все это время с малышом работают психологи, которые делают все возможное, чтобы он забыл случившееся. Благо, на поправку он идет быстро. Как удалось выяснить "Комсомолке", врачи готовят ребенка к выписке. Где и с кем он будет жить (против матери возбуждено уголовное дело и ее арестовали на два месяца .Ред.) уже известно.

- Бабушка мальчика оформила над ним опеку на полгода. Она собрала все необходимые документы и, несмотря на проблемы со здоровьем, получила одобрение от органов опеки, - сообщила "Комсомолке" Марина Ефименко, адвокат.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693611" frameborder="0"></iframe> Страх и ненависть в «Лосином острове»: история «потерявшегося мальчика».«Почувствуй то же, что собака», - за издевательство над мопсом мама надела шестилетнему сыну пакет на голову. Ребёнок бродил с ним по «Лосиному острову» целую ночь…

65-летняя женщина - пенсионерка. Она заверила, что готова воспитывать внука а так же сообщила, что помогать ей будут дочки. У Славы есть две тети, правда раньше с мальчиком они почти не общались.

- У них в семье сложные взаимоотношения, - пояснила адвокат Марина Ивановна.

Сама Надежда еще в суде, где ей избирали меру пресечения, сообщила, что ее мать очень больна.

- У нее тахикардия. Она не справится с ним, он сложный ребенок, - заявила Надежда Куликова.

В СИЗО женщина продолжает уверять что ее сын психически нездоров. Однако серьезных отклонений у мальчика, который в январе прошел обследование в НИИ психологии детей и подростков, так и не нашли. А вот здоровье его матери - предмет судебно-медицинской экспертизы. Ее результаты обнародуют в течение месяца.

Напомним, 33-летнюю Надежду Куликову обвиняют в попытке убийства собственного сына. По версии следствия, вечером 17 февраля, женщина вывезла ребенка в лес, где пыталась задушить его с подошью полиэтиленового пакета и канцелярского скотча. Однако мальчик смог убежать.

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