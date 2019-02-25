Алексей Венедиктов - о кончине Игоря Малашенко: Во вторник или среду он собирался быть в Москве. А причина смерти Игоря - это его личная тяжелая жизнь

- Лёша, извини, что с такими вопросами. Смерть Игоря Малашенко... Для всех это - полная неожиданность. Ты как воспринял эту новость?

- Да, действительно, это ужас и шок. Игорь был, когда мы с ним общались близко, очень могучим человеком. Он человек-гора. Был морально - абсолютно гора. И поэтому такой конец, такой результат для меня – это просто...

Я еду в поезде… А что с Игорем произошло? Добровольный уход из жизни.

- А с чем это связано? Одна из версий, что это тоска по Родине, невостребованность в России.

- Он в России был все время, он мог приезжать, он жил в России. Вы чего? Он смог вернуться и жить там, где он хотел.

Он жил в России, он жил в Прибалтике, он жил в Испании. В этом смысле у него проблем не было.

А те, кто придумывает эти версии, - они, видимо, на себя как-то меряют.

А причины? Это в последнее время его личная тяжелая жизнь. Он находился в разводе, он находился в судебном процессе со своей бывшей семьей, с женой в первую очередь. И все это на него, конечно, оказывало тяжелейшее давление.

Алексей Венедиктов об Игоре Малашенко 00:00 00:00

- Ты когда с ним общался крайний раз?

- Крайний раз я с ним общался 20 января. Он позвонил мне. Мы с ним общались редко, надо признаться. У нас не было уже общих интересов. Он позвонил мне, попросил что-то для Божены. (Божена Рынска - жена, теперь уже - вдова Игоря Малашенко.- А.Г.) Я это выполнил, естественно, как я выполнял все, что он просил, всегда. Потому что я во многом ему обязан был. Он меня учил политическим технологиям. И вот 20 января, считай, меньше месяца назад мы общались.

- Ты почувствовал что-то? С чем была связана его просьба?

- Его просьба была - помочь. И мы помогли, я помог. «Эхо» помогло. Ничего, все было абсолютно нормально.

Более того, я тебе могу сказать, что он во вторник – в среду должен был быть в Москве.

И должен был встречаться. У него (в графике) стояли встречи, насколько я знаю. Его ждали.

И мы с ним тоже 20 января, - ну как, знаешь, необязательно договаривались о том, что надо бы посидеть, бухнуть. Он говорит: да, вот я уеду, потом я приеду где-нибудь в конце февраля. Я говорю: отлично, я в Москве.

Но так (то, что произошло) неожиданно для меня.

- А с кем он должен был встречаться?

- Это вопрос не ко мне. Я знаю, с кем он должен был встречаться. Но это обычные встречи из прежней жизни, скажем так.

- Ты с Боженой пока не разговаривал?

- Нет, я с ней давно не разговаривал. С ним разговаривал, с ним встречался. А с ней мы давно не общались, несколько лет, я бы даже сказал.

- У него же была школа какая-то - у Игоря Малашенко. Это все пропало? Или это у вас осталось? Я имею в виду тебя, энтэвэшников?

- Знаешь, я сегодня говорил со многими. Я говорил с Олегом Добродеевым, с Володей Гусинским.

Да, при всех наших разных отношениях к Игорю и разных наших, как это сказать, путях, которые сходились, расходились, у всех нас, троих точно, ужас и шок.

Вот это все, больше никто ничего, - ни Олег, ни Володя не хотят говорить. Ужас и шок.

Они же вместе делали НТВ. Они же вместе плечом к плечу реально тащили новое телевидение, запускали первый спутник частный. Вот у всех одинаковая реакция.

Он был могучий. Игорь Малашенко был могуч. И тем страшнее то, что это случилось.

- Где он будет похоронен?

- Это я не знаю. Я могу тебе сказать, что я уже говорил с Марией Захаровой, она сейчас в Гонконге с министром. И она обещала всякое содействие, если потребуется кому-то, семье, то она и МИД сделают все, чтобы прах был репатриирован туда, куда семья скажет.

- Извини, Леш, что по такому поводу звоню.

- Ничего. Еду и пью, все, что мне остается.

- Много не пей.

- Как получится...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693973" frameborder="0"></iframe> Умер один из основателей НТВ Игорь Малашенко.Игорь Малашенко скончался в возрасте 64 лет, в Испании. По некоторым данным он покончил с собой. Малашенко был одним из основателей НТВ. А так же генеральным директором РГТРК «Останкино».

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