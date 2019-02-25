Сразу после смерти мужа Божену Рынску обидели в соцсетях

Новость о смерти одного из основателей НТВ Игоря Малашенко, который покончил с собой в испанской Марбелье, стала громом среди ясного неба не только для его родных и близких. Общественность очень бурно отреагировала на внезапную кончину медиаменеджера.

В первую очередь, уход близкого человека стал полной неожиданностью и горем для его супруги - журналистки Божены Рынски. Она пока никак не прокомментировала печальное известие.

Меж тем пользователи соцсетей обрушились на вдову с гневными тирадами в ее адрес. Припомнили Божене, кажется, все ее прежние заявления и выходки.

Кто-то не без иронии вспомнил, как журналистка решила избавиться от старых и ненужных вещей, устроив распродажу на специализированных сайтах и в своем блоге. В числе лотов даже оказался и неприметный черный пуховик. "Пуховик легендарный, меня в нем на Триумфалке винтили. Состояние, тем не менее, прекрасное", - нахваливала Божена. Именно в этом пуховике ее задержала полиция во время митинга на Триумфальной площади в декабре 2012 года. Рынска в черном пуховике пронеслась тогда по всем телеканалам и ютубам со знаменитой фразой: "Ребята, я - Божена, снимайте, я - Божена!". Потом фраза стала крылатой. Ее растащили в интернете на фотожабы, печатали на футболках и чайных кружках.

Кто-то вспомнил о том, как некоторое время назад Рынска отреагировала на страшную трагедию на Никитском бульваре в центре Москвы. Этот пожар не оставил равнодушным никого, ведь его жертвами стали восемь человек, в том числе двое ребятишек. После ЧП журналистка заявила, что сгоревшие в "звездном доме" люди отравляли жизнь "приличным соседям". Божена считает, что жителям коммуналки на Никитском бульваре стоило продать свою "конуру", и тогда бы им удалось выжить.

Не забыли и историю о том, как Рынска отреагировала на новость о гибели корреспондентов при крушении Ту-154. На борту разбившегося самолета находились военнослужащие, артисты Академического ансамбля имени Александрова, а также съемочные группы Первого канала, телеканала "Звезда" и НТВ. С последними у светской львицы сложились не совсем хорошие отношения.

Вспомнили в соцсетях и о скандальном заявлении журналистки в адрес россиян, которые "ненавидят" своих детей. Тогда журналистка сравнила жизнь в российской семье с концлагерем. Впрочем, давно известно, что детей Рынска не любит. Некоторое время назад светскую львицу взбесила девочка, которая не давала ей спокойно наслаждаться бизнес-классом в самолете.

Самым жутким из заявлений вдовы пользователи соцсетей посчитали ее фразу о "виновных" в трагедии в ТЦ "Зимняя вишня". Тогда Божена предположила, что дети могли поджечь торговый центр.

Как бы там ни было, сейчас Божена переживает, пожалуй, самый трагичный период своей жизни. Журналистке как никогда необходимы слова сочувствия. Ведь страшнее, чем смерть любимого и близкого человека, ничего нет и быть не может.

Как писал сайт kp.ru, бездыханное тело 64-летнего супруга журналистки Божены Рынски обнаружила экономка. Войдя в спальню, женщина увидела страшную картину и тут же вызвала полицию. Оставил ли Малашенко предсмертную записку, пока неизвестно.

Журналист Тимур Валеев, который работал с Игорем Малашенко в предвыборном штабе Ксении Собчак, подтвердил самоубийство медиаменеджера. "У меня есть подтверждение информации, что он умер в Испании, где он отдыхал в своем доме, сегодня ночью. Есть подтверждение информации о том, что он покончил с собой", - сказал он агентству "Москва".

В свою очередь, Ксения Собчак, которая баллотировалась в президенты России в 2018 году и чей предвыборный штаб возглавлял Игорь Малашенко, находится в шоке. Телеведущая, узнав о смерти супруга Божены Рынски, не сдержала эмоций. "Игорь Малашенко покончил с собой. Не могу прийти в себя. Благодарна ему за нашу совместную работу на президентской кампании. Считала его человеком порядочнейшим и очень креативным. Горжусь что он возглавлял мой штаб... rip", - написала в соцсети Собчак.

Все последнее время медиаменджер судился за имущество с бывшей женой Еленой Малашенко. О непростом бракоразводном процессе с ней много писала новая супруга медиаменеджера - журналистка Божена Рынска. Она подозревала, что Елена могла пытаться целенаправленно травить Малашенко, чтобы добиться нужных ей подписей на документах.

Игорь Малашенко плохо себя чувствовал. Рынска рассказывала, что после терапии осталось много "лишних" лекарств, которые она фактически спрятала, "чтобы не провоцировать на самоубийство человека с шаткой психикой". "Игоря убивают. Игорь очень нездоров сейчас. Если с ним что-то случится, имейте ввиду: Калоев - мое второе имя", - пригрозила она.

За день до смерти супруга Божена сообщила, что бывшая жена претендует почти на все состояние Малашенко. "Вчера на суде Елена Пивоварова заявила, что она претендует на 80% состояния Игоря. Женщина, которая почти никогда не работала", - заявила светская львица.

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