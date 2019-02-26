2019-02-26T12:21:25+03:00
Общество

"Пожалуйста, не надо": Божена Рынска пригрозила покончить с собой

Светская журналистка обратилась к злопыхателям, которые травят ее в соцсетях после смерти мужа
Ольга ЛИБГАРДТ
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Божена Рынска.Божена Рынска.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Журналистка Божена Рынска после смерти мужа, одного из основателей НТВ Игоря Малашенко, пригрозила покончил с собой. Светская львица заявила, что очень любила супруга и не знает, как будет жить без него. Она также обратилась к тем, кто травит ее в соцсетях, с мольбой о пощаде.

"Из-за публичности, во избежании домыслов мне надо высказаться самой. Я очень любила Игоря, и люблю его до сих пор. Я не знаю, как я буду жить без него. Мне незачем жить. Мы каждой черточкой души были дороги друг другу. У нас была большая любовь, огромная. Это была моя настоящая половинка, любовь моя. Если бы можно было все изменить, я бы целовала ему каждый пальчик, мое любимое мохнатое ушко, как я его называла", - начала свою исповедь Божена Рынска в Facebook.

Она рассказала, что никогда не разлучалась c любимым, они все время были вместе: "Мы ходили за ручку, мы все время обнимались".

Божена обратилась к подписчикам с просьбой: "Я прошу пожалеть меня, не пытаться охотиться за мной с телекамерами. Не надо добивать. Охотой на меня вы добьетесь только того,что покончу с собой и я. Я не хочу больше жить".

Умер один из основателей НТВ Игорь Малашенко.Игорь Малашенко скончался в возрасте 64 лет, в Испании. По некоторым данным он покончил с собой. Малашенко был одним из основателей НТВ. А так же генеральным директором РГТРК «Останкино».

Единственное, что удерживает светскую журналистку на этом свете - замороженные эмбрионы от Игоря. "И я могу продолжить борьбу за нашего ребенка. Пожалуйста, не охотьтесь за мной сейчас, не надо. Я убита, и я этого не переживу".

Божена призналась, что за несколько дней до смерти любимого рыдала у психотерапевта в Риге. Женщина призналась, что устала заботиться об Игоре, потому что на нее хрупкие плечи свалился непомерный груз. "Он на меня взвалил все. Я начинала срываться. Если бы я проявила стойкость и каждое утро начинала с улыбки и с признания в любви, этого бы не случилось", - считает она.

Теперь Рынска намерена похоронить Игоря рядом с папой. "И самой лечь к нему. Мы были неразлучниками с ним. Но боюсь ехать в Россию - на меня налетят стервятники. Будет травля, как во время НТВ. когда Игорь не выдержал и уехал. Будут караулить у дома".

"Я очень вас прошу - удержитесь от искушения фотографировать меня у дома. Да, я старая, страшная. Я виновата, не долюбила. Не долетела за ним. Надо было... Не надо сейчас ловить меня у дома. Все тут я пишу. Больше ничего не смогу сказать", - заключила светская львица.

Как писал сайт kp.ru, бездыханное тело 64-летнего супруга журналистки Божены Рынски обнаружила экономка. Войдя в спальню, женщина увидела страшную картину и тут же вызвала полицию.

Все последнее время медиаменджер судился за имущество с бывшей женой Еленой Малашенко. О непростом бракоразводном процессе с ней много писала его новая супруга - журналистка Божена Рынска. Она подозревала, что Елена могла пытаться целенаправленно травить Малашенко, чтобы добиться нужных ей подписей на документах.

За день до смерти супруга сообщила, что бывшая жена претендует почти на все состояние Малашенко. "Вчера на суде Елена Пивоварова заявила, что она претендует на 80% состояния Игоря. Женщина, которая почти никогда не работала", - заявляла Рынска.

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Печальное известие пришло из Испании. Там нашли тело Игоря Малашенко - видного медиаменеджера из числа тех, кто не сам выступает на политической арене и срывает аплодисменты или получает проклятия, а тех кто готовит триумфы, оставаясь в тени, или принимает на себя все обвинения в случае горьких поражений (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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