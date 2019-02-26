Мальчика, которого в парке "Лосиный остров" пытала родная мать, не передадут под опеку бабушке

Пока шестилетний Слава* находится в больнице, вокруг его дальнейшей судьбы кипят недетские страсти. Напомним, мальчик, который сумел сбежать от устроившей ему пытки матери, провел ночь в лесу заповедника "Лосиный остров". В понедельник, 18 февраля , стало известно, что право на опеку получила родная бабушка. Однако в дело вмешался Следственный комитет.

- Это слишком поспешное решение. В рамках расследования уголовного дела еще до конца не изучены все обстоятельства совершения преступления, роль каждого из членов семьи ребенка в произошедшем. Было внесено представление в адрес начальника отдела социальной защиты населения района Братеево города Москвы с просьбой отменить решение об установлении временной опеки над ребенком и отложить рассмотрение этого вопроса до завершения предварительного следствия по уголовному делу , - сообщили в Следственном комитете России.

До 18 апреля (это дата окончания предварительного следствия .Ред.) решение по опеке над ребенком принимать не будут. После выписки из больницы мальчика временно поместят в специализированное детское учреждение.

Бабушка Славы сама изъявила желание взять ребенка под опеку. Ирине Куликовой 65 лет. Женщина нигде не работает и страдает хроническими заболеваниями. Как удалось выяснить "КП" , у нее серьезные проблемы со здоровьем. На днях женщину пригласили в СК в качестве свидетеля по делу и во время беседы ей стало плохо.

А вот родные тети Славы, сестры подозреваемой в попытке убийства женщины, от воспитания племянника отказались. Не заявил свои права на мальчика и его биологический отец.

Напомним , шестилетнего мальчика, который провел ночь в лесу, нашли на 95-м километре МКАД. Уголовное дело по статье "Попытка убийства" возбудили против его матери, 33-летней Надежды Куликовой. 15 февраля суд принял решение об ее аресте на два месяца.

* Имя ребенка изменено.

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