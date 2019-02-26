2019-02-26T19:46:08+03:00
Общество

Мальчика, которого в парке "Лосиный остров" пытала родная мать, не передадут под опеку бабушке

Решение органов опеки отменил Следственный комитет
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Комментарии: comments4
Уголовное дело по статье "Попытка убийства" возбудили против его матери, 33-летней Надежды КуликовойУголовное дело по статье "Попытка убийства" возбудили против его матери, 33-летней Надежды КуликовойФото: Агентство городских новостей "Москва"
Изменить размер текста:

Пока шестилетний Слава* находится в больнице, вокруг его дальнейшей судьбы кипят недетские страсти. Напомним, мальчик, который сумел сбежать от устроившей ему пытки матери, провел ночь в лесу заповедника "Лосиный остров". В понедельник, 18 февраля , стало известно, что право на опеку получила родная бабушка. Однако в дело вмешался Следственный комитет.

- Это слишком поспешное решение. В рамках расследования уголовного дела еще до конца не изучены все обстоятельства совершения преступления, роль каждого из членов семьи ребенка в произошедшем. Было внесено представление в адрес начальника отдела социальной защиты населения района Братеево города Москвы с просьбой отменить решение об установлении временной опеки над ребенком и отложить рассмотрение этого вопроса до завершения предварительного следствия по уголовному делу , - сообщили в Следственном комитете России.

До 18 апреля (это дата окончания предварительного следствия .Ред.) решение по опеке над ребенком принимать не будут. После выписки из больницы мальчика временно поместят в специализированное детское учреждение.

Бабушка Славы сама изъявила желание взять ребенка под опеку. Ирине Куликовой 65 лет. Женщина нигде не работает и страдает хроническими заболеваниями. Как удалось выяснить "КП" , у нее серьезные проблемы со здоровьем. На днях женщину пригласили в СК в качестве свидетеля по делу и во время беседы ей стало плохо.

А вот родные тети Славы, сестры подозреваемой в попытке убийства женщины, от воспитания племянника отказались. Не заявил свои права на мальчика и его биологический отец.

Напомним , шестилетнего мальчика, который провел ночь в лесу, нашли на 95-м километре МКАД. Уголовное дело по статье "Попытка убийства" возбудили против его матери, 33-летней Надежды Куликовой. 15 февраля суд принял решение об ее аресте на два месяца.

* Имя ребенка изменено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бабушка мальчика, который провел ночь в лесу заповедника "Лосиный остров", оформила опеку над внуком на полгода

Уже почти неделю после пыток, которые шестилетнему Славе* в лесу заповедника "Лосиный остров" устроила родная мать, мальчик находится в больнице. Лечат его не только от простуды, которую он подхватил, проведя 12 часов в ночном лесу на морозе, но и от шокового состояния. Все это время с малышом работают психологи, которые делают все возможное, чтобы он забыл случившееся (подробности).

В ТЕМУ

Шестилетний мальчик, которого мать привезла в лес, выжил после ночи на холоде только потому, что не уснул

Корреспондент «КП» вместе с лесничим прошла по тропинкам заповедника «Лосиный Остров», где чудом удалось спастись ребенку (подробности)

КСТАТИ

Мальчик, который провел ночь в заповеднике "Лосиный остров", уверяет, что так его наказала мама

Рано утром в понедельник, 18 февраля, водитель грузового автомобиля заметил ребенка, который один шел вдоль МКАДа, по территории, примыкающей к заповеднику "Лосиный остров". Мальчик был не на шутку перепуган и весь дрожал. Но это еще не все. На шее ребенка болтался мусорный пакет. Мужчина освободил мальчика и отвел его на ближайшую автозаправку (подробности)

ЕЩЕ

«Она во всем видела порчу и сглаз»: отец рассказал о странном воспитании мальчика, которого мать оставила ночью на Лосином острове

Загадочное происшествие с шестилетним Славой (имя изменено), который с мешком на голове был оставлен матерью ночью в парке Лосиный остров, обрастает все более странными подробностями. Вчера подруга задержанной Надежды Куликовой рассказала «КП» о психических расстройствах ребенка, который мучил животных и был неуправляем (подробности)

Потерявшегося в лесу на Лосином острове мальчика мать в этот день возила к батюшке для изгнания бесов

По словам местных прихожан, за отчиткой к отцу Герману, настоятелю храма Петра и Павла в Лавре, ежедневно выстраиваются огромные очереди. Люди уверены, что его молитвы помогают изгнать бесов. Хотя зрелище это не для слабонервных: некоторых больных в Лавру привозят в цепях, и во время молитвы они кричат, неестественно выламывая руки и ноги (подробности)

Страх и ненависть в «Лосином острове»: история «потерявшегося мальчика».«Почувствуй то же, что собака», - за издевательство над мопсом мама надела шестилетнему сыну пакет на голову. Ребёнок бродил с ним по «Лосиному острову» целую ночь…

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Российский министр назвал два условия для сохранения транзита газа через Украину
Кортеж Порошенко едва не застрял посреди разбитой дороги под Львовом
Полковник Квачков: Я люблю свой народ больше всех народов мира
Группа Freedom Jazz отказалась представлять Украину на «Евровидении-2019»
Полковник Квачков ответил на вопрос о своем уголовном деле
Полковник Квачков назвал реформирование армии необходимым процессом
Четыре автомобиля столкнулись на юге Москвы
Полковник Квачков: "Западные украинцы - это русские, оболваненные пропагандой"
Трамп прибыл в Ханой на встречу с Ким Чен Ыном
Опеку бабушки над мальчиком, оставленным матерью в парке «Лосиный остров», отменили
Синод РПЦ сменил наместника Троице-Сергиевой лавры
Жена Георгия Данелия сообщила об улучшении состояния режиссера
Онлайн-площадки сообщили о росте цен на авиабилеты в России
The Economist назвал десять угроз мировой экономике
Самыми продаваемыми авто в России стали «Лада Гранта» и «Лада Веста»
Количество импортных авто выросло впервые на семь лет
В Сети появилась петиция с требованием допустить Maruv на Евровидение от Украины
В Шереметьево отменяют и задерживают рейсы из-за частного самолета
СМИ: Военком Минусинска подтвердил, что губернатор Хакасии Валентин Коновалов уклонялся от армии
Путин переименовал Минвостокразвития РФ в министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики