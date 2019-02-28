Даже если вам немного за 30, евросмотр может вам покориться: Сердючка все же может поехать на "Евровидение"

Эта музыка будет вечной, пока Украина не сменит батарейки. Стало известно, что Киев все-таки рассмотрит кандидатуру Андрея Данилко (он же Верка Сердючка). Артист заявил: «Если все откажутся, может, я достану свои старые доспехи, начищу звезду и поеду спасать».

О том, что у него действительно есть шанс поехать в Тель-Авив, сказала член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Александра Кольцова на пресс-конференции, посвящённой ситуации с «Евровидением».

«Андрей Данилко может сделать предложение Национальной компании до 10-го марта». Мы ждем следующего витка обсуждения в обществе, имеет ли право Андрей Данилко, у которого есть концерты в России, ехать от Украины». Действительно в прошлом году Сердючка впервые за долгое время выступила официально, на афтепати конкурса «Новая волна» в Сочи. Ее концерт прошёл с огромным успехом.

Если Верка поедет, то это будет уже вторая попытка штурмовать вершину конкурса - до этого она принимала участие в евросмотре в 2007-м году, заняв 2-е место. Разбитную проводницу в Европе любят и ждут. Но разрешат ли Украине вернуться на "Евровидение" после официального отказа - большой вопрос.

В ТЕМУ

Замечены в "порочащих связях": Украина не может выбрать "правильных" участниц на Евровидение

Отбор участников на песенный конкурс Евровидение на Украине окончательно принял уродливую форму не просто политического экзамена, а прямо-таки нацистского теста на лояльность. Те, кто умеют петь, не устраивают политиков и жюри "недостаточным патриотизмом". А у "патриотов" нет ни слуха, ни голоса и, мягко говоря, хреново с вокалом. (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Украине назвали отбор на "Евровидение" частью гибридной войны

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко назвал национальный отбор на конкурс Евровидение-2019 частью гибридной войны, которую, по его словам, якобы, ведет Россия против Украины (подробности)

Украина отказалась от участия в Евровидении-2019

В среду, 27 февраля, стало известно об отказе Украины участвовать в международном песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в мае в Тель-Авиве. Как выяснилось, такое решение приняла Национальная общественная телерадиокомпания незалежной (НОТУ) (подробности)