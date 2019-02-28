2019-02-28T16:52:53+03:00
Звезды

Даже если вам немного за 30, евросмотр может вам покориться: Сердючка все же может поехать на "Евровидение"

Киев готов рассмотреть заявку от Андрея Данилко даже после официального отказа от участия в песенном конкурсе
Кира БУЛЫЧЕВА
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Стало известно, что Киев все-таки рассмотрит кандидатуру Андрея ДанилкоСтало известно, что Киев все-таки рассмотрит кандидатуру Андрея ДанилкоФото: Наталия НЕЧАЕВА
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Эта музыка будет вечной, пока Украина не сменит батарейки. Стало известно, что Киев все-таки рассмотрит кандидатуру Андрея Данилко (он же Верка Сердючка). Артист заявил: «Если все откажутся, может, я достану свои старые доспехи, начищу звезду и поеду спасать».

О том, что у него действительно есть шанс поехать в Тель-Авив, сказала член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Александра Кольцова на пресс-конференции, посвящённой ситуации с «Евровидением».

«Андрей Данилко может сделать предложение Национальной компании до 10-го марта». Мы ждем следующего витка обсуждения в обществе, имеет ли право Андрей Данилко, у которого есть концерты в России, ехать от Украины». Действительно в прошлом году Сердючка впервые за долгое время выступила официально, на афтепати конкурса «Новая волна» в Сочи. Ее концерт прошёл с огромным успехом.

Если Верка поедет, то это будет уже вторая попытка штурмовать вершину конкурса - до этого она принимала участие в евросмотре в 2007-м году, заняв 2-е место. Разбитную проводницу в Европе любят и ждут. Но разрешат ли Украине вернуться на "Евровидение" после официального отказа - большой вопрос.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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