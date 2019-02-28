«Серый кардинал» украинского шоу-бизнеса Сергей Перман: В цивилизованной стране все ответственные за позор с «Евровидением» ушли бы в отставку

Сергей Перман - известный продюсер, которого частенько называют «серым кардиналом». По версии украинского журнала «Форбс», несколько раз был признан самым влиятельным человеком в шоу-бизнесе Украины. Прошел два «Евровидения» - с Русланой и Ани Лорак, которую много лет продюсировал. Он рассказал «Комсомолке» о причинах и последствиях скандала, который разразился во время отбора участника «Евровидения-2019». Напомним, что четыре артиста - сначала победители национального отбора Maruv, а затем и группы Freedom-jazz, Kazka и Brunettes Shoot Blondes отказались ехать на престижный международный музыкальный конкурс. Это привело к тому, что Украине пришлось объявить, что она не участвует в «Евровидении».

- Сергей, организаторы отбора не могли не знать, что Maruv гастролирует в России. Может, ее специально поставили ее в такую позу, чтобы она отказалась от поездок в нашу страну, а все, что случилось дальше, просто пошло не по сценарию?

- Это обычная человеческая глупость. Телеканал СТБ, который проводил отбор, думал только о рейтинге программы, а кто поедет, ему было не важно. И он как раз и позвал Maruv чуть ли не в последний момент. На эфирах был худсовет министерства культуры времён Фурцевой в худшем его проявлении. Они и начали педалировать политическую тему, устроили участникам публичную порку для того, чтобы обезопасить себя, и сказать потом - смотрите, мы зрителям рассказали! Они же все эти вопросы про Крым задавали для зрителей. Андрей Данилко сказал, что чувствует себя, будто на комсомольском собрании. Зрители же все равно проголосовали за Maruv. А потом наш одиозный вице-премьер Вячеслав Кириленко поднял свою любимую националистическую тему. Организаторы врут, когда говорят, что договор, который не подписала Maruv, подписывают все участники. Ничего подобного. Обычный договор был специально переработан конкретно под нее. И потом, они же не дают ей ни копейки денег, так откуда штрафные санкции?

- А почему деньги не дают? Ведь у канала-транслятора же заложен некий бюджет на поездку своего артиста на «Евровидение»?

- Это заложено у вас в России и в Беларуси, например. Но у нас нет бюджета! У нас есть долг перед EBU на покрытие лицензионных расходов. У нас не только не оплачивали расходы - еще и за счет участника пытались своих людей «втиснуть».

maruvofficial Maruv не собирается играть в грязные политические игры Киева

- А когда вы с Русланой в 2004-м году ездили, тоже не давали денег на поездку?

- Мы бегали искали деньги. Руслане помогали ее друзья. Интересный факт, но Виктор Янукович тогда был премьер-министром, и он мне подписывал поручение о ее административной поддержке. В те годы была вот эта поддержка, сейчас ее нет.

- Артисты, которые отказались поехать вместо Maruv, сделали это и по финансовым причинам?

- Нет, они отказались не по этому. «Freedom Jazz» - самый известный и востребованный украинский коллектив в Европе. И у них есть финансовая возможность поехать на «Евровидение», так же как и у группы Kazkа. Это - бойкот. Очень силен гнев на тех, кто спровоцировал этот скандал и наплевал на мнение общества!

- А сейчас они прогневали власти. Их накажут?

- Я думаю, что Maruv эта история не забудется. Но вообще, запрещать могут те, кто что-то дает. На пресс-конференции у нас сказали, что миссия певицы - дипломатическая, и национальная вещательная компания Украины не посчитала, что Maruv достойна представлять страну. Организаторы «Евровидения» не устают повторять, что конкурс - не политический, а наши рассуждают о какой-то дипмиссии.

- Нас удивило заявление Андрея Данилко, который сказал, что Верка Сердючка может представить Украину на конкурсе.

- Андрей - человек с чувством юмора. И, думаю, что это был ответ Верки Сердючки - мол, позовите и я готова, только звезду начищу. Но я не думаю что Данилко это всерьез. В этом году поезд уже ушел. Если бы мы жили в цивилизованной европейской стране, то всем тем, кто ответственен за этот позорный инцидент, надо было бы уйти в отставку. Но у нас же этого никто не сделают. И если кто-то думает, что это все не запомнится, то он не прав. За последние 4 года было столько скандалов, и этот тоже идет со знаком минус в копилку международного мнения об Украине. У нас говорят - «агенты Кремля», так выходит, что наша национальная телекомпания как раз эти агенты и есть, раз они своими руками устранили главного конкурента Сергея Лазарева. С такими друзьями и врагов не надо.

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