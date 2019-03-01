2019-03-01T12:49:14+03:00
Политика

Алексей Пушков: США, поддерживая Украину, не заинтересованы в столкновении в Черном море

Об этом известный журналист-международник, председатель Комиссии Совета федерации по информационной политике заявил в эфире Радио "Комсомольская Правда"
Александр ГАМОВ@gamov1
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Алексей Пушков.Алексей Пушков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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- Алексей Константинович, до выборов на Украине остается меньше месяца. И США проявляют все большую активность. В морской порт Одессы пришел авианосец или эсминец...

- Авианосца никакого там нет.

Алексей Пушков, сенатор: «Безусловно, поддерживая Украину, США не заинтересованы в столкновениях с Россией в акватории Чёрного моря»

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- Эсминец «Дональд Кук». Там уже Порошенко побывал на борту.

В то же время, раздаются голоса из Вашингтона, которые предостерегают киевские власти от повторных - нежелательных эпизодов со стороны военно-морских сил, если такие есть, Украины. Как вы прокомментируете эту ситуацию? Насколько правдивы эти высказывания? Может ли это нас избавить от повторных нежелательных эксцессов в Керченском проливе?

- Киев доказал, что его действия являются очень часто непредсказуемыми и слишком часто безответственными. Поэтому что-либо гарантировать - с украинской стороны, мне кажется, не представляется возможным.

Другое дело, что Соединенные Штаты, поддерживая, безусловно, Украину, находясь на ее стороне, они не заинтересованы в каком-то столкновении в акватории Черного моря.

Да, они посылают туда свои военные корабли, которые играют наблюдательную роль. Возможно, занимаются электронной разведкой.

- С «Томагавками».

- Да, с «Томагавками». Посылают нам сигнал... Но - повторяю - не стремятся при этом к какому-то конфликту с Россией в Черном море.

- Что ж - будем тогда надеяться - информация о том, что США предостерегли Украину от повторных провокаций в Керченском проливе - хотя бы в какой-то степени соответствует действительности...

А В ЭТО ВРЕМЯ

Американские политологи рассказали украинским журналистам, что Вашингтон отказался дать обещание Порошенко встать на его сторону - в случае, если он снова направит в пролив военные корабли. Газета Strana.ua пишет, что Белый дом не хочет разойтись в позициях с Евросоюзом, который может не одобрить повторение провокационной выходки Киева: "Это вызовет раскол в позиции Запада в отношении России. Поэтому Порошенко отказали в довольно жесткой форме. И на встрече с вице-президентом Пенсом в Мюнхене, и по другим каналам".

США - якобы - также предупредили власти Украины, что - если они попытаются "осуществить прорыв" в Азовское море, Госдеп официально осудит эти действия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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