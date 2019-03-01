Серебряков был музой Балабанова и надоумил режиссера снять "Брата"

Актер Алексей Серебряков был музой и соавтором идеи фильма "Брат" Алексея Балабанова. По словам артиста, он вдохновил режиссера в Сочи.

Алексей Серебряков рассказал, как он вдохновил режиссера на фестивале "Кинотавр". Во время дружеской вечеринки Балабанов пожаловался на финансирование фильма "Про уродов и людей". Поэтому режиссер решил сначала заняться коммерчески успешным проектом, который принес бы прибыль.

Алексей Балабанов спросил у Серебрякова, кого можно считать героем в России в 90-х. В ответ актер сообщил, что бандита. После этого Балабанов, вдохновившись ответом Серебрякова, снял "Брата". Картина вышла в 1997 году, очень быстро став культовой.

Серебряков отметил, что работать с Балабановым было непросто, передает Газета.ru. "Такое ощущение было, будто кино уже существует у него в голове и все, кто находится на съемочной площадке, только мешают ему реализовать свой замысел. Но мне повезло, что он был в моей жизни, и очень жаль, что он так рано ушел", - сказал актер.

Он считает Балабанова один из самых сильных режиссеров XX века. В этом году Алексею Балабанову могло бы исполниться 60 лет. Алексей Серебряков снимался в фильмах Балабанова "Груз-200" и "Жмурки".

Говоря о "Грузе-200", Алексей Серебряков не раз отмечал, что когда Балабанову отказали Сергей Маковецкий с Евгением Мироновым, он не счел возможным сказать "нет". "Я очень люблю эту картину и считаю ее шедевром. ... "Груз-200" - вне времени. Это великое кино, которое останется актуальным еще очень долго. В нем содержится ответ на вопрос, кто мы такие и почему мы живем так, как мы живем, почему мы не можем быть цивилизованными людьми", - заявлял Серебряков.

Алексей Серебряков прославился благодаря ролям в таких фильмах, как "9 рота", "Обитаемый остров", "Груз 200", "Жмурки", "Левиафан". В 2012 году он эмигрировал в Канаду вместе с семьей, аргументировав переезд неблагоприятной социальной обстановкой в России и ростом нетерпимости. Позже признался, что в Канаде он как актер никому не нужен, поэтому продолжает работать в российских проектах.

Артист не раз попадал в скандалы из-за своих неоднозначных заявлений. Так, в феврале большой общественный резонанс вызвало интервью Алексея Серебрякова, записанное в Лондоне. Актер заявил, что россияне вынуждены "демонстрировать псевдопатриотизм и пересматривать историю, потому что их со всех сторон обложили враги". Пользователей соцсетей настолько возмутил русофобский выпад звезды "Груза-200", что некоторые вознамерились "дать артисту в морду".

В 2018 году Алексей Серебряков поднял хайп в Сети, дав интервью блогеру Юрию Дудю. Тогда он заявил, что национальной идеей в России являются "сила, наглость и хамство". Многие в стране, в том числе известные политики и артисты, сочли такое определение оскорбительным.

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