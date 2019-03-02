Бузова - 500 тысяч, а Шнуров - 4 миллиона: сколько звезды зарабатывают на интернет-зависимости поклонников

Если еще и были знаменитости, которые долго отбивались от присутствия в социальных сетях, то Инстаграм засосал и их, потому что стал площадкой не только для продвижения своих концертов, фильмов и мероприятий, но и для заработка на рекламе чужой. За рекламные посты звезды берут от 80 тысяч рублей до нескольких миллионов. О закулисье этого непрофильного бизнеса «КП» поговорила с экспертом по маркетингу в соцсетях Артемом Ратниковым.

«Голым в снег ради рейтинга»

Чтобы получить солидный рекламный контракт, страница звезды должна быть популярной. Ее востребованность измеряется количеством комментариев и лайков - отметок под публикациями. И ради них знаменитости готовы на многое.

- Многие методы заинтересовать аудиторию уже приелись. Поэтому, чтобы добиться заходов на страницу, нужно постоянно удивлять подписчиков. Мы думаем, что кто-то сошел с ума, совершая странные поступки, но это - не свидетельство безумия, наоборот, результат четкого рассчета. И сколько бы мы ни смеялись над шпагатами Анастасии Волочковой, они приносят ей солидный заработок. Вообще чем больше готова рисковать звезда своей репутацией, тем разнообразнее будут рекламные контракты, которые она получит. Та же Волочкова может и в снегу голой лежать, и в самых неожиданных местах принимать самые неожиданные позы. Она эпатажная женщина, но это помогает ей подхватить самые передовые методы заработка.

У Анны Семенович строгие правила: например, певица никогда не рекламирует нижнее белье на себе, хотя для производителей это было бы пределом мечтаний. Фото: instagram.com/ann_semenovich

«Все шито-крыто»

- Если раньше все понимали, что это реклама, но готовы были покупать, потому что сами Ксения Собчак или Ольга Бузова пользуются этой косметикой, то сейчас звезды рекламируют все подряд, не утверждая, что это их выбор. И поклонники перестают доверять такой рекламе. Но звезды перестраиваются. Они стараются не рекламировать продукт впрямую, а делать это так, чтобы их поклонники не сразу догадались. К примеру, сделали фотографию на фоне витрины с косметикой одного бренда и выложили с подписью «Как я классно провела день в магазине». На заднем фоне стеллаж косметики, но об этом речь в их посте не идет.

Но есть среди звезд и очень ответственные люди. Например, Анна Семенович. Был случай, когда питерская клиника должна была заплатить ей за рекламу массажа. Но певице процедура не понравилась. Она сама заплатила за массаж, вернула стоимость билетов Москва - Санкт-Петербург и отказалась от рекламного контракта. Анна Семенович никогда не рекламирует алкоголь и сигареты, даже аксессуары, которые с ними связаны. Очень избирательно подходит к рекламе и Эдгард Запашный.

А есть те, кто ориентируется только на возможность заработать. Например, Оскар Кучера не отказывается сотрудничать с алкогольными компаниями даже по бартеру. Был случай, когда за рекламный пост премиального виски он взял оплату ящиком с напитком, правда, он потянул на 200 000 рублей.

После скандала и последующего развода рекламные контракты изменщика Влада Соколовского и «брошенки» Риты Дакоты сильно выросли в цене.Фото: Борис КУДРЯВОВ

«Антипиар - тоже пиар»

Кажется, что после истории с экс-участницей Comedy Woman Наталией Медведевой, которая озвучила «шутку» о генерале Дмитрии Карбышеве, заказов на рекламу ей ждать не приходится. Но зайдите на ее страницу в соцсети - после поста с извинениями актрисы следует публикация с рекламой.

- Антипиар - отличный пиар, - убежден наш эксперт. - Казалось, у Влада Соколовского после скандального развода рекламу покупать никто не будет.

Все читали, как Рита Дакота рассказывала о его неверности и лжи. Человек ассоциировался с негативными эмоциями. Но после скандала рекламу у него стали покупать в несколько раз больше, и она дает хороший отклик. Да и сама Дакота стала гораздо больше востребована - билеты на ее концерт, который она давала после развода, полностью раскупили за 3 дня.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Их выводят в люди»

По мнению эксперта «КП», звездам осталось зарабатывать на интернет-рекламе год-два, а потом нужно искать новые способы пополнить свой бюджет.

- Понимая, что век рекламы в соцсетях заканчивается, звезды стали больше продавать не рекламу, а, грубо говоря, себя. Они стремятся стать рекламными лицами, хедлайнерами на мероприятиях. Например, недавно на рекламное мероприятие позвали Ксению Бородину, чтобы сделать ей макияж и таким образом прорекламировать продукцию косметической фирмы. За рекламный пост ведущей «Дома-2» заплатили копейки, а основной гонорар она получила за то, что пришла на мероприятие, где была моделью. Это главная новая тенденция - от знаменитостей теперь требуется личное присутствие.

Заработки лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова - самые высокие в нашем шоу-бизнесе. По версии журнала «Форбс» - $13,9 миллиона в год.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

КОШЕЛЕК

Цена за один рекламный пост в Инстаграме

- Сергей Шнуров - 4,3 миллиона рублей;

- Дмитрий Нагиев - 650 - 700 тысяч рублей, но размещает не больше 1 - 2 рекламных постов в месяц;

- Ольга Бузова - 572 тысячи рублей за пост со всеми налогами, публикация готового видео - 400 тысяч рублей;

- Ксения Собчак - от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей;

- Настасья Самбурская - 450 тысяч рублей за фотопост, 600 тысяч рублей за видеопост;

- Ксения Бородина - от 150 до 450 тысяч рублей;

- Мария Кожевникова - от 250 тысяч рублей;

- Анфиса Чехова - 220 тысяч рублей;

- Оскар Кучера - 200 тысяч рублей;

- Анна Семенович - 80 тысяч рублей за фотопост, 120 тысяч рублей за видеопост.

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