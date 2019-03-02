"Божена в отключке": вдова Игоря Малашенко прикована к постели

Тревожные вести приходят из солнечной Испании. Говорят, вдова Игоря Малашенко совсем плоха. Сначала сообщалось,что Божена Рынска попала в больницу. Теперь ситуация усугубилась. Женщина прикована к постели и плохо соображает.

"Божена не встает совсем. В аэропорт ее не отвезти. Помогите, кто может дать санитарный самолет", - написала на страницы журналистки в Facebook ее родственница Нина Костикова.

"Если Божена так и будет в отключке, она просила передать: Пивоваровой (бывшей жене ныне покойного Игоря Малашенко - прим. ред.) несмотря на завещание, быть не должно. Это убийца. Сознательная убийца. Пожалуйста, кто помнит, как мы любили друг друга, очевидцы, напишите об этом здесь", - взмолилась девушка от имени Божены Рынски.

Как писал сайт kp.ru, 1 марта стало известно о госпитализации Божены Рынски. Об этом сообщила жена Владимира Гусинского Елена в соцсетях. Ей в свою очередь по телефону рассказала ее супруг.

"Звонил муж: Божена в больнице", - сообщила женщина. Виллы Владимира Гусинского и Игоря Малашенко находятся рядом в испанском местечке Сотогранд. Именно в Испании Малашенко покончил с собой.

Ранее Божена Рынска сообщила, что она вылетела в Испанию. В последние два дня журналистка не написала ни одного слова в соцсетях. Это так несвойственно для нее. Последний раз Рынска выходила на связь 27 февраля и оставила душераздирающий пост: "Мы любили с Игорем друг друга, как Анна Сергеевна и Гуров. Это была редкая, неземная любовь. Когда каждой клеточкой друг к другу. Все время вместе, все время за руку. Мы не уберегли это чудо, мы оба сломались не вовремя. Он решил, что он для меня обуза со своей депрессией. И решил меня освободить. А теперь мертва и я".

Ранее светская львица умоляла пощадить ее, когда кто-то пишет о ее горе. Она сообщила, что в феврале от нервного истощения у нее началась депрессия.

Как писал сайт kp.ru, бездыханное тело 64-летнего супруга Божены Рынски обнаружила экономка. Войдя в спальню, женщина увидела страшную картину и тут же вызвала полицию.

Все последнее время медиаменджер судился за имущество с бывшей женой Еленой Малашенко. О непростом бракоразводном процессе с ней много писала его новая супруга. Рынска подозревала, что Елена могла пытаться целенаправленно травить Малашенко, чтобы добиться нужных ей подписей на документах.

За день до смерти супруга сообщила, что бывшая жена претендует почти на все состояние Малашенко. "Вчера на суде Елена Пивоварова заявила, что она претендует на 80% состояния Игоря. Женщина, которая почти никогда не работала", - заявляла Рынска.