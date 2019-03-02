Божену Рынску увезли в больницу после смерти Игоря Малашенко

Вдова Игоря Малашенко попала в больницу. О госпитализации Божены Рынски сообщила жена Владимира Гусинского Елена в своем Facebook. Ей в свою очередь по телефону рассказала ее супруг.

"Звонил муж: Божена в больнице", - сообщила женщина. Виллы Владимира Гусинского и Игоря Малашенко находятся рядом в испанском местечке Сотогранд. Именно в Испании Малашенко покончил с собой.

Ранее Божена Рынска сообщила, что она вылетела в Испанию. В последние два дня журналистка не написала ни одного слова в соцсетях. Это так несвойственно для нее.

Последний раз Рынска выходила на связь 27 февраля. Она оставила в соцсетях душераздирающий пост: "Мы любили с Игорем друг друга, как Анна Сергеевна и Гуров. Это была редкая, неземная любовь. Когда каждой клеточкой друг к другу. Все время вместе, все время за руку. Мы не уберегли это чудо, мы оба сломались не вовремя. Он решил, что он для меня обуза со своей депрессией. И решил меня освободить. А теперь мертва и я".

Ранее светская львица умоляла пощадить ее, когда кто-то пишет о ее горе. Она сообщила, что в феврале от нервного истощения у нее началась депрессия.

Как писал сайт kp.ru, бездыханное тело 64-летнего супруга Божены Рынски обнаружила экономка. Войдя в спальню, женщина увидела страшную картину и тут же вызвала полицию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693973" frameborder="0"></iframe> Умер один из основателей НТВ Игорь Малашенко.Игорь Малашенко скончался в возрасте 64 лет, в Испании. По некоторым данным он покончил с собой. Малашенко был одним из основателей НТВ. А так же генеральным директором РГТРК «Останкино».

Все последнее время медиаменджер судился за имущество с бывшей женой Еленой Малашенко. О непростом бракоразводном процессе с ней много писала его новая супруга. Рынска подозревала, что Елена могла пытаться целенаправленно травить Малашенко, чтобы добиться нужных ей подписей на документах.

За день до смерти супруга сообщила, что бывшая жена претендует почти на все состояние Малашенко. "Вчера на суде Елена Пивоварова заявила, что она претендует на 80% состояния Игоря. Женщина, которая почти никогда не работала", - заявляла Рынска.

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