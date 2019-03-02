«Это подарок для оправдывающих Гитлера» - Доренко ответил Михалкову на слова про генерала Карбышева

Это история о том, как поругались Никита Сергеевич и Сергей Леонидович. Режиссер Михалков в своей программе «Бесогон» прошёлся танком по участнице Comedy Woman за шутку про генерала Карбышева. И тут главный редактор радио «Говорит Москва» Доренко поймал Михалкова на исторической неточности. Тут между ними и разгорелся скандал.

- Неточность была не с температурой. В том месте в тот день нацисты убили от 400 до 500 человек. Их обливали водой сначала в неотапливаемом помещении, потом на улице. Не только граждан СССР. Наивная ложь наших сказочников - подарок неумных людей тем, кто реабилитирует Гитлера. Мы должны быть детально точны - как на Нюренбергском процессе, - поделился с «КП» Сергей Доренко. - Моя лексика такова. Он обиделся на то, что я предложил его нянечкам отобрать у него камеру. Вероятно, он сам командует своими нянечками, а не они им, для него было важно расставить тут правильно акценты. Мириться с ним не собираюсь. Да и ссориться не собираюсь. Он - не человек для меня, а персонаж. Странный дядька из прошлого века со странными иконами и телефонами.

А у себя в соцсетях Доренко добавил: «Уважаемый Никита Сергеевич! Я вижу, нянечки всё ещё не отобрали у вас микрофон и камеру, нет. Мне жаль, что я вас огорчил. Сознаю, я - прах под копытами ваших коней, я - блевотина ваших псов. Если хотите, я лично обгрызу вам ногти на пальцах ног в знак покаяния!»

«Ты кто такой?»: Никита Михалков ответил Сергею Доренко после высказываний о Карбышеве

- В чем упрек? Неточность наша в том, что генерал Карбышев не был в числе этих 400? Но среди этих 400 генерал-лейтенантом был именно Карбышев. И мы говорим о Карбышеве. Именно он вошел в историю как герой, принявший мученическую смерть. 40 или 12 градусов? Это потрясающе! А если при 0 градусов, господина Доренко поставили бы к стенке и облили ледяной водой, как бы он себя чувствовал? Это такая демагогия, из которой делается вывод, что мы маразматики и я первый, что мы лжем, что мы неточны. Мне то по барабану. Но это не меня одного касается. Это абсолютное оскорбление сверху вниз наотмашь всех вас, которые смотрят наши передачи, пишут нам письма. На каждый роток не накинешь платок. Но это радиостанция «Говорит Москва», голос столицы нашей родины. Эта хамская приблатненность, словесная диарея... Ты кто такой? Почему ты берешь на себя право судить людей, разговаривать со своими радиослушателями как гуру, как элита? - возмутился Никита Михалков. (подробности)

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