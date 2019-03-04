Отец нарушил волю покойного Децла

Александр Толмацкий продолжает воевать. Теперь уже с вдовой своего сына Кирилла Толмацкого. В ход пошли официальные документы, стали раскрываться семейные тайны и нарушаться последняя воля покойного.

Скандал в благородном семействе разгорелся 2 марта после того, как тихая Юля Толмацкая неожиданно прервала молчание и огорошила заявлением. "Отец Кирилла объявил мне войну", - написал Юлия Толмацкая в комментариях к одному из постов. "Для чего, зачем? Какая цель этого", - тут же поинтересовался у вдовы один из подписчиков.

Ответ Юлии шокировал. По ее словам, родители Децла разделили "наследство" музыканта, оставив безутешную вдову не у дел. "Внука - бабушке, творчество - дедушке, а меня они оба уже отправили искать нового мужа", - пояснила убитая горем женщина.

Юлия убеждена, что конфликт начался из-за ее нежелания потакать прихотям семьи Децла. От нее якобы требовали повиновения. "Как рабыня должна выполнять команды чужого дяди, который 15 лет оскорблял моего мужа во всех интервью", - отметила она. На вопрос пользователей о том, чего Александр Толмацкий может лишить Юлию, вдова ответила: "Милосердия и памяти о его сыне".

alexandertolmatskiy Александр Толмацкий обратился к вдове Децла

Через несколько часов последовал ответ известного продюсера. Отец Децла написал огромный пост, в котором сообщил о том, что все наследие рэпера принадлежит его сыну Антонию. Все бы ничего, вот только сопровождала это заявление фотография свидетельства о рождении 13-летнего внука со всеми номерами и данными.

Достоянием общественности стало тройное имя подростка. И это при том, что Децл держал в тайне третье имя сына. В последнее время Кирилл увлекался духовными практиками, верил в эзотерику и магию. Третье имя было как раз защитное, только для своих. Его ни при каких обстоятельства не должны были узнать посторонние. Кирилл об этом неоднократно говорил, но Толмацкий-старший нарушил его волю.

alexandertolmatskiy Безутешный отец каждый день пересматривает интервью и клипы Децла. Говорит, ему так легче...

Позже Александр Толмацкий сообщил: "Предыдущий пост был только что удален администрацией инстаграм...". Видимо, это сделано из-за того, что персональные данные запрещено распространять без письменного согласия человека. В данном случае речь идет не только об Антонии. Та как мальчик является несовершеннолетним, такое разрешение на публикацию официального документа должна была дать его мама - Юля Толмацкая.

Кстати, согласно опубликованному свидетельству о рождении сына Децла, в графе "отец" стоит прочерк. Туда не вписано имя Кирилла Толмацкого. При этом и фамилию Антоний тоже носит другую. Он не Толмацкий.

При этом Александр Толмацкий заверил: "У нас никогда не было даже мыслей забирать Тони от матери. Юле было предложено открыть счет в банке как для себя, так и для внука! Также мы хотели, чтобы она вписала все-таки Кирилла в свидетельство о рождении Тони! Ей была предложена помощь во всех этих вопросах! Но, к нашему великому сожалению, ей нужен скандал... Она настраивает внука против нас... Зачем ей это надо мы пока не разобрались", - резюмировал Толмацкий.

Как писал сайт kp.ru, Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля. Децл умер в гримерке после частной вечеринки в ночном клубе Ижевска. Похоронили 35-летнего музыканта в Москве на Пятницком кладбище 6 февраля. На церемонии присутствовали друзья певца, коллеги, поклонники и семья. Вдова Децла стойко держалась всю церемонию, однако у могилы у нее сдали нервы и она разрыдалась. У рэпера остался 13-летний сын Тони.

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