"Отец Кирилла объявил мне войну": вдова Децла шокировала признанием

Юлия Толмацкая пожаловалась на продюсера Александра Толмацкого. Вдова рэпера Децла обвинила свекра в "объявлении войны".

"Отец Кирилла объявил мне войну", - написал Юлия Толмацкая в комментариях к одному из постов. "Для чего, зачем? Какая цель этого", - тут же поинтересовался у вдовы один из подписчиков.

Ответ Юлии шокировал. По ее словам, родители Децла разделили "наследство" музыканта, оставив безутешную вдову не у дел. "Внука - бабушке, творчество - дедушке, а меня они оба уже отправили искать нового мужа", - пояснила убитая горем женщина.

Юлия убеждена, что конфликт начался из-за ее нежелания потакать прихотям семьи Децла. От нее якобы требовали повиновения. "Как рабыня должна выполнять команды чужого дяди, который 15 лет оскорблял моего мужа во всех интервью", - отметила она.

juzeppejostko Юлия Толмацкая заявила, что родители разделили "наследство" Децла

Толмацкая заявила, что ее защищают высшие силы: "Я не хочу быть причиной негативных эмоций хороших людей. Сейчас меня защищает Бог".

На вопрос о том, чего Александр Толмацкий может лишить Юлию, вдова ответила: "Милосердия и памяти о его сыне".

Как писал сайт kp.ru, Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля. Децл умер в гримерке после частной вечеринки в ночном клубе Ижевска. Похоронили 35-летнего музыканта в Москве на Пятницком кладбище 6 февраля. На церемонии присутствовали друзья певца, коллеги, поклонники и семья. Вдова Децла стойко держалась всю церемонию, однако, стоя у могилы, у нее сдали нервы и она разрыдалась. У рэпера остался 13-летний сын Тони.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Oxxxymiron обнародовал переписку с Децлом

Из публикации видно, что музыканты общались в 2017 году (подробности)

"Чтобы тебя уважали, надо умереть": почему модно хайпиться на смерти

Смерть Кирилла Толмацкого, известного как Децл, вскрыла очень важную и болезненую тему - почему многие вспоминают о человеке и тем более об артисте, только тогда, когда он умирает (подробности)

У Децла нашли сердечную патологию

Специалисты Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Удмуртской республики назвали предварительную причину смерти рэпера (подробности)