2019-03-02T22:25:22+03:00
Звезды

"Отец Кирилла объявил мне войну": вдова Децла шокировала признанием

Юля Толмацкая прервала молчание
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Вдова Дэцла Юлия Толмацкая и 13-летний сын Тони.Вдова Дэцла Юлия Толмацкая и 13-летний сын Тони.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Юлия Толмацкая пожаловалась на продюсера Александра Толмацкого. Вдова рэпера Децла обвинила свекра в "объявлении войны".

"Отец Кирилла объявил мне войну", - написал Юлия Толмацкая в комментариях к одному из постов. "Для чего, зачем? Какая цель этого", - тут же поинтересовался у вдовы один из подписчиков.

Ответ Юлии шокировал. По ее словам, родители Децла разделили "наследство" музыканта, оставив безутешную вдову не у дел. "Внука - бабушке, творчество - дедушке, а меня они оба уже отправили искать нового мужа", - пояснила убитая горем женщина.

Юлия убеждена, что конфликт начался из-за ее нежелания потакать прихотям семьи Децла. От нее якобы требовали повиновения. "Как рабыня должна выполнять команды чужого дяди, который 15 лет оскорблял моего мужа во всех интервью", - отметила она.

juzeppejostkojuzeppejostko
Юлия Толмацкая заявила, что родители разделили "наследство" Децла
2175 отметок «Нравится»6 комментариевInstagram

Толмацкая заявила, что ее защищают высшие силы: "Я не хочу быть причиной негативных эмоций хороших людей. Сейчас меня защищает Бог".

На вопрос о том, чего Александр Толмацкий может лишить Юлию, вдова ответила: "Милосердия и памяти о его сыне".

Как писал сайт kp.ru, Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля. Децл умер в гримерке после частной вечеринки в ночном клубе Ижевска. Похоронили 35-летнего музыканта в Москве на Пятницком кладбище 6 февраля. На церемонии присутствовали друзья певца, коллеги, поклонники и семья. Вдова Децла стойко держалась всю церемонию, однако, стоя у могилы, у нее сдали нервы и она разрыдалась. У рэпера остался 13-летний сын Тони.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Oxxxymiron обнародовал переписку с Децлом

Из публикации видно, что музыканты общались в 2017 году (подробности)

"Чтобы тебя уважали, надо умереть": почему модно хайпиться на смерти

Смерть Кирилла Толмацкого, известного как Децл, вскрыла очень важную и болезненую тему - почему многие вспоминают о человеке и тем более об артисте, только тогда, когда он умирает (подробности)

У Децла нашли сердечную патологию

Специалисты Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Удмуртской республики назвали предварительную причину смерти рэпера (подробности)

Умер репер Децл.Загадочная и нелепая смерть артиста в полном расцвете сил. Все еще не верится, что «Вечеринки у Децла» больше не будет...

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий): досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Умер украинский писатель и сценарист Василий Портяк
В Москве автомобиль протаранил автобусную остановку
Минобороны РФ: США препятствуют вывозу беженцев из сирийского лагеря «Рукбан»
Матч Реал Мадрид - Барселона: Бэйл и Рамос начнут "Класико" с первых минут в составе хозяев
Матч Реал Мадрид - Барселона: тер Штеген появится в воротах каталонцев, а Месси в атаке
Болельщики «Спартака» устроили драку с полицией во время матча со СКА
В Сирии обвинили западную коалицию в использовании белого фосфора
Лавров назвал условие участия РФ в переговорах с США по Венесуэле
Посольство РФ в Греции оказывает задержанному россиянину необходимую помощь
Списанные в США катера для Украины не могут до нее доплыть
Посольство РФ в Британии осудило секретность вокруг «дела Скрипалей»
Порошенко заявил, что ЕС выделит 50 млн евро на безопасность Азова
В Греции задержали россиянина по запросу Украины
Кудрин раскритиковал эффективность информатизации ведомств в России
Кудрин заявил об отсутствии у россиян «чувства налогоплательщика»
Основоположник и легенда рок-н-ролла Джерри Ли Льюис перенес инсульт
Министр обороны Венесуэлы заявил, что приказал «облегчить США процесс введения санкций»
В конкурсе «Лидеры России» определились все финалисты
Появилось видео встречи российского фрегата и эсминца США в Босфоре
Полиция задержала девять человек в ходе протестов «желтых жилетов» в Париже
Пенс: запуск Crew Dragon приблизил США к возобновлению пилотируемых полетов в космос
Февраль в Москве стал одним из самых темных за 20 лет
Президент МОК Томас Бах поприветствовал участников Универсиады-2019
В Швеции на парковке произошла массовая драка
В американском аэропорту столкнулись два самолета
Сборная России завершила парад спортсменов на открытии Универсиады-2019
Шойгу провел переговоры с министром обороны Индии
Путин поздравил Горбачева с 88-летием