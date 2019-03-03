Децл не значится отцом своего сына

В семье рэпера Децла разгорелся новый скандал. После того как вдова исполнителя Юлия Толмацкая заявляла, что отец умершего объявил ей войну, Александр Толмацкий обнародовал свидетельство о рождении своего внука и в графе "отец" не вписано имя Кирилла Толмацкого.

Продюсер Александр Толмацкий сделал заявление о наследстве покойного Децла. Он напомнил о том, что вместе с матерью рэпера, Ириной, неоднократно заявлял, что все средства от реализации творческих произведений музыканта получит его сын Антоний.

alexandertolmatskiy Александр Толмацкий сделал заявление

Кроме того, Толмацкий подчеркнул, что он и его бывшая жена никогда не думали о том, чтобы забрать внука у Юли. По его словам, они, наоборот, шли навстречу невестке и даже предложили ей открыть счета в банке для нее и для Тони. Однако она отказалась от помощи, о чем Александр сильно сожалеет.

Также он выразил желание, чтобы Юлия все-таки вписала Децла в свидетельство о рождении сына, поскольку он не числится в документе как отец Тони. "Мы вынуждены сделать заявление! Мы с Ириной неоднократно говорили о том,что все средства от реализации творческих произведений Кирилла, вне зависимости от того, как сложатся наши отношения с Юлей, получит его любимый сын Антоний! Никакого другого имущества Кирилла не было и нет! У нас никогда не было даже мыслей забирать Тони от матери. Юле было предложено открыть счет в банке как для себя , так и для внука! Также мы хотели что-бы она вписала все-таки Кирилла в свидетельство о рождении Тони! Ей была предложена помощь во всех этих вопросах! Но, к нашему великому сожалению, ей нужен скандал... Она настраивает внука против нас... Зачем ей это надо мы пока не разобрались", - резюмировал Толмацкий.

Как писал сайт kp.ru, Юлия Толмацкая пожаловалась на продюсера Александра Толмацкого. Вдова рэпера Децла обвинила свекра в "объявлении войны". "Отец Кирилла объявил мне войну", - написал Юлия Толмацкая в комментариях к одному из постов. По ее словам, родители Децла разделили "наследство" музыканта, оставив безутешную вдову не у дел. "Внука - бабушке, творчество - дедушке, а меня они оба уже отправили искать нового мужа", - пояснила убитая горем женщина.

Юлия убеждена, что конфликт начался из-за ее нежелания потакать прихотям семьи Децла. От нее якобы требовали повиновения. "Как рабыня должна выполнять команды чужого дяди, который 15 лет оскорблял моего мужа во всех интервью", - отметила она.

Толмацкая заявила, что ее защищают высшие силы: "Я не хочу быть причиной негативных эмоций хороших людей. Сейчас меня защищает Бог".

Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля. Децл умер в гримерке после частной вечеринки в ночном клубе Ижевска. Похоронили 35-летнего музыканта в Москве на Пятницком кладбище 6 февраля. На церемонии присутствовали друзья певца, коллеги, поклонники и семья. Вдова Децла стойко держалась всю церемонию, однако, стоя у могилы, у нее сдали нервы и она разрыдалась. У рэпера остался 13-летний сын Тони.

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