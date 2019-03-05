Евгений Черных: «Излишний вес - он словно бес!»

ЧАСТЬ 1

ЧАСТЬ 2

ЧАСТЬ 3

ЧАСТЬ 4

Цель – сбросить не только лишние кг, но и годы, чтобы организм снова почувствовал себя молодым и здоровым.

Расклад такой, друзья. Первая неделя – 4 кг долой, вторая – 2. третья – всего 0.8, четвертая – 1 кг.

Кому-то такой темп покажется ускоренным. Но так уж получилось. На низкоуглеводных диетах на первом этапе лишний вес уходит быстро. Главное - я не голодал. И чувствую себя значительно лучше. Впрочем, возможно, это субъективные впечатления. Вот уйдут первые 10 кг, сдам вновь анализы и тогда уже поговорим конкретно. Ждать осталось немного.

УГЛЕВОДЫ ИЗ ОВОЩЕЙ

По-прежнему стараюсь в сутки потреблять 20-40 граммов «медленных углеводов». В основном с овощами. Хотя с точностью до единицы не высчитываю, примерно определяю. Последнюю неделю яйца, сыр каждый день уже не ел. Приелись… Начал перекусы красным грейпфрутом ( 6.5 г углеводов в 100 граммах сочного фрукта), пару раз мандаринку схомячил ( 7.5 г углеводов в 100 г). Балуюсь полезными тыквенными семечками и грецкими орехами (по 12 г углеводов в 100 г )… Но все, повторяю, в пределах общих 40 грамм углеводов в сутки.

В Институте персонализированной медицины, где контролируют мой эксперимент, проверил на специальном аппарате метаболографе уровень основного обмена веществ. Организм прекрасно получает энергию из жиров. В этом плане спокоен.

Продолжаю пока худеть на этом же рационе. Рекорды бить не собираюсь, уйдет полкило в неделю и ладно….

КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ – ИДЕАЛ ГЕРОНТОЛОГА!

Напомню, стартовал я с 97 кг. Цель – 76 килограмм. Это озвучил куратор моего эксперимента, директор Института персонализированной медицины Сеченовского университета Минздрава РФ, доктор медицинских наук Филипп Копылов.

Строго по современной медицинской науке определил профессор-кардиолог. 76 кг – верхняя граница нормы для моего роста (175 см) по знаменитому Индексу массы тела (ИМТ). Вначале я вдохновился, воспринял задачу с энтузиазмом. Дойду до финиша!

Но в последнее время, каюсь, все чаще стали появляться крамольные мысли. А не слишком ли тощим будешь, журналист? Ведь уже на 5 курсе журфака во мне было 80 кг (я тогда уже стал пивом увлекаться, его много было в Ленинграде.) А тут еще коллеги, знакомые иронизируют: « Опомнись, Евгений! Тебя ветром сдует…»

Да, наука наукой, но нужна моральная поддержка.

Перечитал свое давнее интервью с вдовой знаменитого нашего академика, лауреата Ленинской премии Федора Григорьевича Углова. Он прожил почти 104 года. И как прожил! Одним из первых в СССР стал делать сложнейшие, уникальные операции на сердце, легких, сосудах, брюшной полости, включая онкологические… Изобрел искусственный клапан сердца и способ его изготовления, установки. Оперировал все, кроме мозга. Недаром знаменитый американский кардиохирург Майкл Дебейки, считавший Федора Григорьевича своим учителем, писал: «Профессор Углов - ваше национальное достояние. Он двинул хирургию так же высоко, как вы двинули покорение космоса».

Федор Григорьевич Углов в своем кабинете в 2002 году. Фото Юрия Белинского (ТАСС).

Углов занесен в книгу рекордов Гиннеса как самый долгопрактикующий хирург планеты. За операцию, которую сделал накануне столетия. Не ради рекорда. Просто другие доктора в клинике не рискнули удалять пациентке большую доброкачественную опухоль на шее. Слишком велик был риск повредить сосуды, что вело к фатальному исходу. Ветеран рискнул. Рука не дрогнула. Все прошло успешно. Уже после зафиксированного рекорда он еще одной женщине благополучно удалил опухоль желудка. Метастазов не было. Она просилась только к Углову, поскольку уже была когда-то его пациенткой. И только ему верила.

А еще Углов был писателем. Его книги переведены на многие языки. Среди них - «Живем ли мы свой век?» и «Человеку мало века». Он считал, что продолжительность жизни во многом зависит от самого человека.

А еще он танцевал на свое столетие с супругой, рассказывал мне коллега Углова, академик-кардиохирург Лео Бокерия. Я, честно, не поверил, все же сто лет человеку, какие танцы. При встрече спросил Эмилию Викторовну Углову, правда ли это?

«Да, танцевал на столетний юбилей. И со мной, и с другими женщинами.

…Вес его постоянно был 70 кг, при росте – 170 см. Раз в неделю вставал на весы. «Ой, я на полкилограмма поправился, ты меня больше не раскармливай!» Старался держать стабильный вес. Большие животы вредны для здоровья. Особенно у мужчин. Это я как кардиолог говорю (Эмилия Викторовна – кандидат медицинских наук. – Е.Ч.). Женщины еще привыкают, природа наша такая. А у мужчин не должно быть! Большой живот давит на диафрагму. Человек ощущает сердце…»

В мировой современной геронтологии хорошо известен член-корреспондент Российской Академии Наук доктор медицинских наук Владимир Николаевич Анисимов. Он часто выступает на международных симпозиумах, публикует статьи в серьезных журналах. Много лет возглавляет секцию геронтологии РАН.

В мировой современной геронтологии хорошо известен член-корреспондент Российской Академии Наук доктор медицинских наук Владимир Николаевич Анисимо

Анисимову – 73. Рост 174 см. Вес – 72 кг.

- Не слишком ли худы для солидного ученого?- спросил я Анисимова. - По заграницам все же ездите…

- Идеальная норма веса тела - рост в сантиметрах минус 103. Кстати, герои русских сказок жили долго, были тощими, стройными, крепкими, костлявыми. Про тощих до сих пор говорят – «Ты как Кащей!» Это синоним худобы. Но Кащей Бессмертный – идеал геронтологов.

- Так то ж сказки, Владимир Николаевич!

- Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Многочисленные научные исследования в разных странах показывают: едва ли не основная причина преждевременной смерти – избыточный вес.»

Читаю книгу академика Николая Амосова «Преодоление старости». Он прославился в СССР своим омолаживающим экспериментом. Фронтовик, прожил 89 лет. Тоже, как и Углов, был хирургом, возглавлял в Киеве Институт сердечно-сосудистой хирургии.

«Следите за весом, - писал Амосов. – Он должен быть меньше цифры «рост минус сто».

У самого академика вес постоянно был 52-53 кг. При росте 168 см. Наверное, все же перебор. Но академику- кардиохирургу было виднее…

Итак, теперь я готов сбрасывать вес до 76 кг.

А для полного морального спокойствия периодически напеваю куплет из песни моего любимого барда Юрия Визбора:

Излишний вес - он словно бес!

Он цепко держит наши органы в осаде.

А также виден он и спереди и сзади.

Чтоб он исчез, излишний вес!

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