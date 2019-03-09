2019-03-09T15:26:38+03:00
Звезды

Они были на ты. Но Кобзон называл Этуша по имени и отчеству...

Наш обозреватель Александр Гамов рассказывает о последней встрече легендарных артистов в Кремле [видео]
Александр ГАМОВ@gamov1зам. редактора отдела политики
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Владимир Этуш и Иосиф Кобзон на приеме в Кремле, июнь 2018 года.Владимир Этуш и Иосиф Кобзон на приеме в Кремле, июнь 2018 года.Фото: Александр ГАМОВ
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...Полдень, 27 июня 2018-го. Екатерининский зал Кремля. В этот день Президент России вручал награды "самым достойным", как обычно мы пишем в своих репортажах с таких торжественных мероприятий.

Владимиру Путину предстояло вручить аж 40 орденов и медалей. Виновники торжества и их родственники (а их тоже приглашают на церемонию) обычно за час - полтора приходят в Первый - президентский корпус, прихорашиваются, пьют кофе и чай на первом этаже. И только минут за 20 -30 до награждения поднимаются по широкой старинной лестнице в Екатерининский.

Почему я так подробно это все описываю... Не только, чтобы подчеркнуть торжественность момента. Дело в том, что Иосифа Кобзона и Владимира Этуша среди "ожидающих" не было. Великих артистов я уже увидел в зале. Они пришли заранее. Возможно, потому, что передвигаться - тем более, по лестнице - им было уже непросто. Ну, и еще кремлевскому протоколу очень не хотелось, чтобы на легендарных артистов сразу же, ещё до награждения, набрасывались журналисты.

Указ о награждении Владимира Этуша орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени зачитали в числе первых. Путин сначала было хотел сам подойти к артисту, но потом увидел, что Владимир Абрамович медленно, но уверенно поднимается из кресла...

У меня осталось в памяти стойкое ощущение, что Путин, пока ждал Этуша с орденом в руках, пока прикреплял его к пиджаку, потом - широкую ленту нужно было ещё накинуть награжденному через плечо - очень внимательно осматривал Владимира Абрамовича. И в глаза ему посмотрел, и награды поизучал... Не все, конечно, - их было довольно много, Этуш в этот день даже фронтовые награды надел. И Путина, кажется, устраивало то, что награждение этого человека продолжается медленнее, чем обычно.

Иосифу Кобзону (а на его пиджаке были две Золотые Звезды - Героя Труда России и Героя ДНР) президент вручил ну очень необычную награду - Знак Отличия "За Боагодеяние".

Когда церемония закончилось - принесли бокалы с шампанским (они стояли на подносах). Кобзон взял бокал и сел на своё прежнее место - в первом ряду. Этуш тоже взял бокал и пошёл было к "своему" креслу . Но тут Кобзон помахал ему рукой. Этуш развернулся и пошёл к Кобзону, сел рядом.

Я быстро подбежал к ним, опустился перед ними на колени (так удобнее было снимать сидящих) и стал быстро-быстро их "щёлкать" на свой мобильник.

- Ну, давай Владимир Абрамович. С высокой наградой тебя.

- Иосиф, поздравляю.

Это они так чокнулись бакалами.

О чем два Мэтра говорили ещё?

Кажется, ни о чем таком особом. Иначе бы я запомнил. (Фантазировать не хочу.) Но я сразу обратил внимание на то, что они были на ты, но Кобзон называл Этуша по имени и отчеству. Ну, он же старше: Кобзону - 80, Этушу - 96.

Они больше кивали по сторонами - отвечали на поздравления и приветствия.

Я стоял перед ними на коленях - и снимал, снимал...

А они сидели молча. (Нет! Немного пошептались, но - я не слышал, о чем.) Было видно - этим двум мужикам-гигантам хорошо, вот так - рядом друг с другом.

А, может быть, они прощались друг с другом?

И - с нами?..

Владимир Этуш и Иосиф Кобзон. Фото: Александр ГАМОВ

Владимир Этуш и Иосиф Кобзон.Фото: Александр ГАМОВ

При этом Этуш отпивал из бокала шампанское мелкими глотками.

А Кобзон, забыв о шампанском, то и дело поглядывал на часы...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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