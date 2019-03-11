2019-03-11T11:38:02+03:00
Экономика

S7 не будет отменять полеты Боинга-737 МАХ после авиакатастрофы в Эфиопии

Авиакомпания не получала никаких рекомендаций от производителя о приостановке полетов этих лайнеров
Мария БЕРК
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Самолеты модели Боинг 737 МАХ есть у трех российских авиакомпанийСамолеты модели Боинг 737 МАХ есть у трех российских авиакомпанийФото: REUTERS
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Российская авиакомпания S7 решила не отказываться от выполнения полетов на Боинге-737 MAX-8 после авиакатастрофы в Эфиопии. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе перевозчика.

- Специалисты авиакомпании внимательно следят за расследованием (крушения самолета в Эфиопии — ред.) и находятся в постоянном диалоге с производителем. Пока никаких рекомендаций от Boeing о необходимости приостановки полетов на Boeing 737 MAX в авиакомпании не поступало, - рассказали в пресс-службе S7.

Напомним, в воскресенье, 10 марта, в 48 км от столицы Эфиопии Аддис-Абебы разбился один из самых современных лайнеров — Боинг-737 MAX-8. На борту находились 157 человек, из них — трое россиян.

После крушения судна Управление гражданской авиации Китая временно запретило авиакомпаниям страны использовать самолеты Боинг 737 MAX. Аналогичную приостановку ввела и компания Ethiopian Airlines, которая была владельцем разбившегося под Аддис-Абебой самолета.

Самолеты модели Боинг 737 МАХ есть у трех российских авиакомпаний – Utair (30 шт.), «Уральские авиалинии» (14 шт.) и S7 (9 шт.).

Пассажирский самолёт разбился возле города Аддис-Абеба.

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В воскресенье 10 марта, едва вылетев из столицы Эфиопии Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби, рухнул один из самых современных лайнеров американской корпорации «Боинг». На борту было 157 человек из 33 стран. В том числе трое россиян-туристов. Все погибли (подробнее).

Разбившийся в Эфиопии самолет отклонился от своего привычного курса перед крушением

Ранее в воскресенье стало известно о том, что лайнер Ethiopian Airlines рухнул в районе вулкана Бишофту (подробности)

Пассажирский самолёт разбился возле города Аддис-Абеба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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