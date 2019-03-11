«Он хотел побывать там, где не ступала нога человека»: друзья оплакивают Александра Полякова и его жену, погибших в авиакатастрофе

Почти все, кто знал Сашу и Катю Поляковых, говорят, что это была идеальная пара. Тот редкий случай, когда люди полностью совпали. Чувство юмора, интересы, жизненные цели.

Они познакомились в Ростовской области в Южном федеральном университете. Учились по специальности - «информационные технологии в образовании». Начали дружить, встречаться. А потом строить совместные планы - жениться, переехать в Москву, устроиться на работу, купить жилье, родить детей... Перед этим, после учебы, Саша успел год отслужить в армии. Катя была не против и честно ждала солдата.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696300" frameborder="0"></iframe> Россияне, погибшие в авиакатастрофе в Эфиопии сняли видео из аэропорта.

Вот как отзывается о Полякове его сослуживец Алексей Куликов:

- Это был отличный боец. Хороший друг. Честный человек.

Служили ребята в Севастополе - в морской пехоте (зенитно - ракетные войска ). Принимали участие в возвращении Крыма.

Медаль "За возвращение Крыма" Александра Полякова.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Он навсегда останется моим братом, - добавил Куликов в беседе с корреспондентом «КП». - С прекрасным чувством юмора... Он мне однажды сказал, что хочет побывать там, где не ступала нога человека. Вот и в Африку полетел за новыми впечатлениями.

После службы все шло как по нотам. Поженились. Саша забрал любимую с собой в Москву. Она работала бухгалтером. Он - системным администратором. Каждый отпуск старались куда-то летать. И из поездок привозили видео, которые потом монтировали и выкладывали в общий доступ. Последний ролик, который Катя загрузила в свой Instagram - буквально перед взлетом на злополучном Боинге - особенно солнечный и яркий.

- Мы наконец -то добрались до лета, - радуется девушка. - И шлем вам солнце - туда, в Рашен...

Катя и Саша Поляковы перед посадкой в Боинг авиакомпании Ethiopian.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По словам одногруппницы Поляковых, которая попросила не называть себя, в их общей компании Саша и Катя были самой красивой парой.

- Он - активный, предприимчивый, легкий на подъем, - рассказывает девушка . - Она - самая веселая и энергичная из всех, кого я вообще знаю. Любили друг друга...

Напомним, Boeing-737 авиакомпании «Ethiopian Airlines» рухнул на землю недалеко от столицы Эфиопии Аддис-Абебы. 149 пассажиров и 8 членов экипажа погибли.

Среди них находился еще один россиянин Сергей Вяликов, профессиональный тандем-инструктор из Твери.

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«Пока сердце сохраняет желания, ум сохраняет мечты»... Таков слоган тверского аэроклуба «Змеево». Однако, одно дело – мечтать, другое следовать своим мечтам. Именно таким был 33-летний Сергей Вяликов, давний член клуба, опытный парашютист, профессиональный тандем-инструктор (подробности).

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