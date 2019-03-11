2019-03-11T15:12:34+03:00
В мире

Совпадение, излишняя «навороченность» самолета или что-то еще: Из-за чего мог разбиться самолет в Эфиопии

До публикации официального отчета о расследовании катастрофы СМИ выдвигают свои версии.
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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Разбившийся "Боинг" авиакомпании Ethiopian.Разбившийся "Боинг" авиакомпании Ethiopian.Фото: REUTERS
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Эксперты по всему миру продолжают обсуждать уже вторую за последние полгода катастрофу с новейшим Boeing 737 MAX 8. До крушения самолета в Эфиопии, 29 октября 2018 года разбился «Боинг» авиакомпании Lion Air. В тот раз погибли 189 человек. В этот - 157 (в том числе трое россиян). Ну а пока выясняются детали ЧП, компания Boeing отложила на неопределенный срок презентацию нового самолета Boeing 777Х, запланированную на 13 марта в Сиэтле.

Кроме того, Китай запретил полеты всем 96 самолетам «Боинг». Примеру Пекина последовали эфиопы и британцы.

- Необходимо провести тщательное расследование этого инцидента, - рассказал в интервью CNN главный редактор издания Flightglobal в Азии Грег Уолдрон. - Главное - не спекулировать относительно причин катастрофы. Тем не менее, два крушения новых воздушных судов за такое короткое время - это беспрецедентный случай. Решение Китая (приостановить полеты «Боинг») нанесет серьезный удар по компании, так как это основной рынок для Boeing.

«У самолета была нестабильная вертикальная скорость», - цитирует BBC данные сервиса flightradar24. При этом сообщается, что пилот разбившегося судна был очень опытным - более 8000 часов в воздухе.

ПРИЧИНА В ЧРЕЗМЕРНОЙ КОМПЬЮТАРИЗАЦИИ?

«Пилоты, возможно, не отключили автопилот», - такую версию выдвигает Forbes. Вслед за деловым изданием, ряд СМИ со ссылкой на авиаэкспертов написали о том, что компания Boeing якобы внесла определенные изменения в программное обеспечение автопилота MAX - в него была добавлена новая функция управления полетом. Именно это и могло сыграть ключевую роль в катастрофе.

МОЖЕТ БЫТЬ СОВПАДЕНИЕ

Американская ежедневная газета USA Today считает, что «пока рано винить компанию «Boeing»».

«Эти два крушения действительно очень похожи. Но надо разбираться в произошедшем. Может, причина вовсе не в самолете, и это - просто совпадение».

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Место крушения боинга в Эфиопии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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