2019-03-12T15:50:37+03:00
Звезды

Мускулистый красавец Прохор Шаляпин показал пикантное фото из душа

Певец разместил откровенные снимки с отдыха на Мальдивах
Ольга ЛИБГАРДТ
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Прохор Шаляпин.Прохор Шаляпин.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Певец Прохор Шаляпин показал себя во всей красе. Мускулистый загорелый красавец предстал полностью обнаженным в душе.

"Вот за что я люблю себя, так это за все!", - скромно подписал фото Прохор Шаляпин. На снимке мускулистый красавец принимает душ и задорно улыбается, кокетливо прикрывая причинное место ладошками.

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Прохор Шаляпин предстал во всей красе
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Отметим, Прохор Шаляпин давно славится своей экстравагантностью. Его можно часто встретить на различных ток-шоу. Певец всегда одет с иголочки, а когда он улыбается, то его белоснежные зубы сверкают как 32 бриллианта.

Сейчас у музыканта бурный роман с пианисткой из Киева Виталиной Цымбалюк-Романовской. Ранее она была замужем за известным актером Арменом Джигарханяном.

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Рядом с Шаляпиным пианистка цветет и пахнет
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Когда только появилась новость об отношениях Виталины и Прохора, злые языки шептались, что долго этот союз не протянет. Однако пара вместе уже более полугода. Дело идет к свадьбе. Ни ссор, ни драм, ни скандалов, только романтичные фото в соцсетях и нежности на людях.

Поговаривали, что пианистка даже ждет ребенка от исполнителя. Однако новость о беременности Виталины Прохор Шаляпин в эксклюзивном интервью "КП" опроверг. "Это неправда. Виталина не беременна еще", - сказал "Комсомолке" музыкант.

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От Виталины и Прохора - глаз не отвести
10303 отметок «Нравится»107 комментариевInstagram

А в ближайшее время Цымбалюк-Романовская и ее возлюбленный анонсировали выступление в храме Христа Спасителя. Однако многие прихожане возмущены, что звезды решили дать концерт в таком месте. Верующие считают, что концерт пары - не что иное как глумление над чувствами верующих.

Как писал сайт kp.ru, минувший год был стрессовым для Виталины Цымбалюк-Романовской. Бывшая жена Армена Джигарханяна сожалеет, что позволила "посторонним людям" разрушить ее счастье с любимым человеком. Скандал в семье народного артиста случился еще в октябре 2018 года. Армен Джигарханян обиделся на жену за то, что она стала командовать в театре наравне с ним. Театр он ревниво считает только своим детищем. В конфликтной ситуации приняли участие друзья Джигарханяна. По сути они изолировали артиста от жены. Помогли развестись с Виталиной и довели конфликт до "точки невозврата", когда все мосты сожжены и бывшим супругам очень трудно найти общий язык. Кроме того, на Виталину завели уголовное дело по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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