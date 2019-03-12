Девочка-маугли из Москвы боится душа и засыпает на стульчике

Вот уже третий день пятилетняя девочка-маугли находится в больнице. Малышка, которая почти всю свою жизнь провела в жутких условиях, удивляет медиков тем, как быстро идет на поправку. Напомним, брошенной в квартире полностью заваленной мусором ее нашли в воскресенье, 10 марта.

Сейчас Лида* находится в отдельной палате инфекционного отделения детской клинической больницы имени Башляевой. В круглосуточном режиме с ней находятся врачи. С людьми в белых халатах она уже подружилась. Но конечно, адаптироваться к нормальным условиям жизни ей пока непросто. О том, как себя чувствует малышка "Комсомолке" рассказал главный врач Исмаил Османов.

- Состояние ребенка удовлетворительное. Физически она почти полностью здорово. Обезвоживания или истощения организма нет. Она активно играет в игрушки и хорошо кушает. Вилкой и ложкой пользуется уверенно, но некоторые продукты у нее вызывают удивление. Например, фрукты она никогда не видела. Когда мы предложили ей мандарин, она очень долго и пристально его рассматривала. Потом все-таки попробовала и стала улыбаться от удовольствия. А вообще она ест все, что дают и аппетит у нее отменный.

- В первый же день вы провели ей операцию по удалению резинки, которая вросла в шею. Как все прошло?

- Это была несложная хирургическая манипуляция. Все прошло успешно, скорее всего, даже шрама не останется. Вероятнее всего, эту резинку для волос она нашла в куче мусора и решила использовать, как украшение. В дальнейшем из-за отсутствия элементарной гигиены она вросла в кожу.

- В квартире, где жила девочка не было воды и канализации. Как сейчас она относится этим благам цивилизации?

- Она по-настоящему боится воды. Прежде она никогда не видела, что такое душ. У нас с гигиеническими процедурами до сих пор трудности возникают. Купаться она совершенно не хочет. На электронные приборы тоже реагирует с опаской. Пытаемся сделать ЭКГ, но пока не получается.

- Девочка начала говорить?

- К сожалению, нет. Она произносит только отдельные слоги. При этом физиологических нарушений у нее нет. Такое отставание в развитии обусловлено тем, что с ребенком никто не занимался. С уверенностью можно сказать, что говорить она будет. Она хорошо все понимает. Просим показать глаза, нос, рот и она все делает правильно. Ей нужно немного времени, чтобы привыкнуть к нормальным условиям жизни. К примеру ,она не привыкла спать на кровати. Засыпает она на стульчике, свернувшись калачиком, и только после этого врачи перекладывают ее в мягкую кроватку.

- Кто-то навещает малышку в больнице?

- Нет, никто из родственников не приходил и о ее состоянии здоровья не справлялся.

Напомним, мама девочки арестована. Против женщины возбуждено уголовное дело.

*Имя ребенка изменено.

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