Рабский труд детей в СССР

"У меня один глаз почти без ресниц теперь снизу после серии ячменей «на картошке» полученных... Класс седьмой, кажется... Отказаться никак, разве что по здоровью. Норму выработки не помню, но была какая-то видимо. Деньги были, однако смешные какие-то. От двух-трех рублей по итогам всей работы «на картошке»..." (Татьяна Галанова: школу я закончила в 1982 году. Зарайский район, Московская обл.)

"Самая отвратительная работа была кур подвешивать вниз головой за ноги, а тётя в фартуке из клеенки им резала горло" (Igor Syachin, Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край школа N15, 1983 год ( 5 класс), работа в учебное время на местной птицефабрике).

"Согласно декларации ООН, рабом признаётся любой человек, неспособный по собственной воле отказаться от выполнения какой-либо работы".

"Работали мы на консервном заводе. И в принципе, все операции – от загрузки свежих огурцов в моечный чан и вплоть до снятия с конвейера готовых 3-литровых банок и отправка их в автоклав осуществлялась нами – школьниками 6-9 классов. На всём заводе, помимо директора и бухгалтеров, я видел только двух взрослых работников: тётушку, которая разливала из шланга в банки с огурцами рассол и другую тётушку, которая вела учёт кассетам с банками, отправляемым в автоклавы. И всё. Всё остальное делали дети."

Предыдущая колонка, посвященная рабскому труду студентов в СССР, вызвала бурное обсуждение, как на сайте "Комсомолки", так и в соцсетях. Как обычно, мнения разделились - кто-то категорически отрицал, что в СССР такое имело место быть, другие горячо поддерживали, в качестве доказательства приводя факты из своего личного опыта.

Но были и такие, кто упрекнул меня в том, что я недостаточно осветил тему: рассказав о рабском труде советских студентов на сельхозработах, я почти ничего не рассказал о том, как советское государство эксплуатировало школьников, то есть, детей: (цитата):

"Почему не написал как школьники, начиная с 4 класса со 2 сентября и на 2-3 месяца на сбор хлопка отправлялись? И платили нам за символическую плату 3 копейки за килограмм, якобы мы плохой хлопок собирали. Конечно, они нас на "подбор" ставили, а это когда после опыления с кукурузника химией, чтобы листва с куста опала, комбайны собрали хлопок, а потом нас запускали собирать "подбор". При этом 4-5 классы возили одним днем: 8:00 забрали на автобусах, а в 20:00 вернули, еду надо было с собой брать, на обед выделяли 30 минут. Как Вам защита детства и труда детей! С 6 класса по 10 уже отвозили в колхозы на 2-3 месяца, селили в местных школах, со своими раскладушками и постельными принадлежностями, кормили в школьной столовой (от такой еды всегда у сестры была изжога), а потом стоимость такой еды вычитали из суммы оплаты за сбор хлопка, домой помыться можно было забрать ребенка один раз в месяц. Никогда не забуду, в каком состоянии были у сестры руки, когда ее в первый раз привезли с хлопка домой!"

То, что все 70 лет советской власти в СССР широко использовался детский труд - общеизвестно. Эта практика была настолько распространена, что никто даже не задумывался, что, по сути, этот труд - рабский, а использование труда несовершеннолетних - это преступление.

Почему во многих странах использование детского труда - это преступление?

Да по той же причине, по какой преступлением является педофилия.

Судите сами: сам по себе труд - благородное дело, и большинство религий признает, что человек должен "в поте лица добывать хлеб свой". Т.е. труд взрослого - это нормально, и не преступление.

То же самое с сексом: если нет принуждения, то нет и преступления. Но это - если дело касается взрослых. А когда речь о детях - то секс с несовершеннолетними - это преступление, даже если все происходит добровольно. Почему? Потому что несовершеннолетний не имеет ни опыта, ни знаний, позволяющих ему адекватно оценить ситуацию. Т.е., проще говоря, ребенка легко одурачить - и в случае с использованием его труда, и в случае сексуальных контактов.

Ребенок не может адекватно оценить стоимость своего труда, и адекватность его оплаты, поэтому его труд легко может стать рабским.

Коммунистические функционеры очень хорошо знали все эти нюансы, и широко использовали несовершеннолетних в своих целях - начиная с революции и гражданской войны, и до самого развала СССР. Детей использовали и как пушечное мясо на войне, и как активистов в классовых конфликтах, и как рабсилу на "трудовом фронте". Дети и подростки легко поддаются пропаганде и агитации, поэтому, как правило, сражались и умирали они "за идею", а не за деньги или карьерный рост.

Формально детский труд в СССР был запрещен, что нашло своё отражение в кодексах законов о труде. Все это преподносилось как великое завоевание советской власти, и противопоставлялось "ужасам царского режима, когда детей эксплуатировали нещадно".

По факту же в СССР, практически с первых лет труд детей широко применялся и в сельском хозяйстве, и в промышленности. Так, после коллективизации дети в колхозах "добровольно-принудительно" работали по 6 часов в день. Труд колхозников на протяжении почти всего советского периода был рабским, так что и детей колхозников чаша сия не минула.

В колхозах детей привлекали к труду очень рано, практически с 5-6 лет.

В принципе, это можно было бы назвать, с некоторыми натяжками, нормальной практикой - ведь в обычных, не колхозных, крестьянских семьях детей тоже к труду приучали рано - давали работу по силам.

НО! Огромная разница состоит в том, что ребенок в крестьянской семье работал на себя, в своём собственном хозяйстве, на своё собственное благополучие.

В колхозе же работали за "трудодни", а дети получали просто копейки, и, соответственно, труд этот был рабский.

Да и выбора особого не было - у колхозников не было паспортов, так что убежать из колхоза - как с подводной лодки, было невозможно. И не работать детям было нельзя.

Важно помнить: до войны колхозники составляли 80% населения страны, в послевоенное время процент сельских жителей постепенно снизился до половины. Таким образом, мы говорим не об отдельных частных случаях, а о массовом явлении.

Но не стоит думать, что труд городских детей не использовался! Еще как использовался: детей школьного возраста вывозили в колхозы-совхозы на сельхозработы, и труд их, как правило, не оплачивался. Причем продолжительность сельхозработ была разной, в зависимости от наглости местных партийных боссов. Где-то вывозили на пару дней, а в каких-то регионах школьники вкалывали на полях по 2-3 месяца в году, а то и больше.

Самое широкое использование рабского труда детей было в республиках Средней Азии: в сельской глубинке, далеко от столиц, школьники работали до полугода! Весной и летом - окучивание, прополка, осенью - сбор.

Тут мне могут возразить: "это специфика Средней Азии". Так, да не так!

В других республиках это тоже было, но просто не в таких масштабах. Но, по сути, это было рабское использование детского труда.

Статья в газете времён СССР, в ней 15-летняя колхозница делится опытом своей работы по выращиванию свеклы.

И опять ожидаемое возражение: "да, нам не платили, но было весело, и нам это нравилось!"

Но, тем не менее - это криминал!

Использование труда несовершеннолетних, даже за деньги - четко ограничивается законом, и допустимо только с определенного возраста, жестко ограничено по времени, и видам работ.

Это - нормальная практика цивилизованного общества.

Заметьте: ограничения трудовых нагрузок для не достигших совершеннолетия - это не просто прихоть, это - здравый смысл. Вы же не будете запрягать в телегу жеребенка, и заставлять его тащить тяжелогруженый воз? А детей на сельхозоработах коммунисты грузили не по-детски!

Ещё раз хочу подчеркнуть: все это происходило не только на сборе хлопка в республиках Средней Азии, хотя даже если взять только Среднюю Азию - это четверть населения страны, т.е. миллионы детей!

Принудительный, т.е. рабский труд детей в СССР использовался повсеместно!

Я задал вопрос в нескольких группах в Фейсбуке:

"Хочу попросить тех, кого в советское время, в школьном возрасте отправляли на сельхозработы, поделиться воспоминаниями: когда (в какие годы), где (республика, область, район), сколько (сколько времени длились эти работы), как (какие были условия, требовали ли выполнение нормы, какие были рычаги давления, можно ли было отказаться), как кормили, быт, душ, туалет и т.д."

Мне ответили сотни людей, и выяснилось, что школьников, как рабов, использовали во всех республиках и областях: в Белоруссии и Украине, в Московской области, на Урале, в Приморье и Хабаровском крае, Пензенской области, Молдавии, Крыму - везде!

И люди признают - да, это был рабский труд, просто, будучи детьми, они этого не понимали. А сейчас – понимают.

Anna Gotlib: “Да, это был рабский труд. Нас, школьников Туркмении, каждый год, начиная с 6 -ого класса, на 2 месяца (сентябрь, октябрь) отправляли в колхоз собирать хлопок. Спали мы в школе, на полу, на матах. Устанавливали норму, издавали газету, где "громили" лентяев и прославляли передовиков. К вечеру от усталости еле доползали до своего мата. Но.... молодость брала свое. Поужинаем, отлежимся немного , и ...на танцы. Помню эти тяжелые фартуки с хлопком, огромные мешки, канары, куда собирали хлопок и ишаков, на которых мы девчонки, пытались взвалить полные канары, чтобы довести до места, где это все взвешивали, распределяли в огромные кучи. Если не было ишаков, мы сами тащили огромные мешки с хлопком. И это все на жаре... Сформированное рабское сознание, это я сейчас понимаю, но тогда участие в сборе хлопка воспринималось как норма".

"Как-то в Варшаве у поляков был международный тренинг по правам человека (школа Марека Новицкого), где прочитал прекрасную лекцию профессор-немец, европейское светило в этой области. После лекции попросили задавать вопросы. Участника из Азербайджана спросила: "У нас школьников выгоняют собирать хлопок и табак, это же опасно для детского здоровья. Что нам делать?" Профессору перевели, он недоуменно ответил: "Как что? Подайте в суд на того работодателя, который заключил с этим ребенком контракт!" Зал, состоявший в основном из граждан СНГ, разразился смехом. Профессору что-то объяснили на ушко, на что тот недоверчиво улыбнулся. Действительно, мыслимо ли такое (с точки зрения европейца), чтобы с работником не заключили контракт, чтобы суд не принял иск и т.п.? Ересь какая-то, розыгрыш... Стало понятно, почему наши сообщения о рабском труде не воспринимали всерьез".

Оксана Степанова: "РСФСР. Алтайский край. Сельская школа. С 5-го класса все классы в сентябре на один месяц после уроков возили на уборку картошки в поля совхоза. Помню, у меня это были 1983-86 гг. Ничего не платили, это была типа "общественная повинность".

Сергей Иванов: "Средняя школа города Черкесска, год окончания-1987, июнь-прополка, сентябрь или октябрь уборка сахарной свёклы, моркови, картошки, капусты"

Герман Пятов: "Это было добровольно? Можно было отказаться? Деньги Вам за работу платили?"

Сергей Иванов: "Без денег, отказаться нельзя..."

Герман Пятов: "Сергей Иванов, если Ваш труд не был добровольным, значит, он был рабским? Так?"

Сергей Иванов: "Герман Пятов, разумеется"

Евгений Попов: "У нас, в "приснопамятной" Макеевке, Донецкой области, с испокон века, (по крайней мере в 76 году) и ранее, и позже - практиковалось отправлять школьников СШ №108, в "Колхоз на месяц", пос. Победа, Старобешевского р-на, Донецкой обл., на прополку "всего, что растет")))... понимаю, что "Меня использовали без Меня"..."

Igor Syachin: "Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край школа N15 1983 г(5 класс)работа в учебное время на местной птицефабрике. Я ездил 3-4 раза. Убирали навоз, трупы кур и яйца. Самая отвратительная работа была кур подвешивать вниз головой за ноги , а тётя в фартуке из клеенки им резала горло"

Татьяна Галанова: "Московская область. С пятого класса ( десять лет, сегодняшний где-то четвертый) после первого сентября - картошка. У малышей две недели, у тех кто постарше - до октября. Телогрейки, автобус, бутерброды и термос собой, часов в пять обратно. После седьмого - так называемый "трудовой лагерь" - прополка свеклы. Недели две, у старшеклассников три. И даже в простом пионерском лагере какой-то сбор веток на корм скоту, периодический трудовой десант в колхоз и так далее. Хотя это были заводские путевки для летнего отдыха".

Герман Пятов: "Какие это были годы? Можно ли было отказаться? Платили ли деньги? Была ли норма? Какой это был район ( я о школе)?"

Татьяна Галанова: "Школу я закончила в 82 году. Зарайский район. Отказаться никак, разве что по здоровью. У меня один глаз почти без ресниц теперь снизу после серии ячменей «на картошке» полученных. Вот тогда разрешили посидеть дома несколько дней. Класс седьмой, кажется”.

Если пытаться охватить мысленным взором всю историю СССР, что вся экономическая мощь "страны советов", "коммунистического рая" строилась на рабском труде:

- на рабском труде колхозников

- на рабском труде зеков

- на рабском труде школьников

- на рабском труде студентов.

Как только режим ослабил путы, и появилась возможность отказаться от рабского труда - экономика рухнула, и совок развалился, как гнилой, трухлявый пень!

По сути, советских людей с детства приучали к рабскому труду, чтобы ни у кого не возникала мысль отказываться, спорить и бунтовать. И у многих этот стереотип остался до сих пор, и они считают, что быть в положении рабов - это нормально.

Стоит ли удивляться, что люди с психологией рабов в свободной России живут плохо, но при этом не хотят ничего сделать, чтобы жить хорошо, и только ищут виноватых в своем быдловатом существовании.

И, конечно, они найдут виноватых: то это "америкосы", то "жидомасоны", то "Путин".

Правда, 16 миллионов гастарбайтеров со страшной силой ломятся в "разграбленную либерастами" Россию, чтобы заработать на свою счастливую жизнь - и зарабатывают.

А часть россиян, которая не смогла изжить рабскую психологию, в своей собственной стране имея возможности на порядок большие, чем имеют гастарбайтеры, сидит ровно на пятой точке, и вместо того, чтобы заработать счастье своим трудом, ностальгируют по сдохшему "совку".

Такие, чтоб уйти от реальности, в которой сосед добился всего своим трудом, а им, в силу лени и тупости не удалось, сосут пивасик и водяру, потчуя себя и своё окружение сказками про "квартиры, которые в эсесере давали бесплатно", "лучшее в мире образование" (которое получали на хлопковых и картофельных полях) и "лучшую в мире медицину" (в которой даже марля была дефицитом). Постсовковые «шариковы» надеются на то, что «вот вернутся коммунисты, отнимут все у богатых, поделят все поровну – вот тогда заживем!»

Только это уже было. Сто лет назад. И второго "пришествия" коммунистов Россия не выдержит – развалится в очередной раз, а народ окончательно вымрет.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции*

ДРУГИЕ КОЛОНКИ АВТОРА

Рабский труд студентов в СССР

Что меня больше всего впечатлило на сборе хлопка - это не только каторжный, бесплатный, рабский труд, а «удобства» в виде некого сооружения под названием «Комната гигиены девочек» (подробности)

Ностальгия по СССР - это троянский конь, на котором коммунисты рассчитывают въехать в Кремль

Наш колумнист Герман Пятов о том, как большевики рассказами о "прекрасной жизни в СССР" подогревают недовольство пострадавших от кризиса россиян, надеясь захватить власть, как в октябре 1917 года (подробности)

Хотите обратно, в "прекрасный СССР"? Тогда вперед в колхозное рабство, ишачить за трудодни!

Наш колумнист Герман Пятов - о том, как коммунисты возродили в СССР крепостное право, фактически сделав колхозных крестьян рабами (подробности)

Назад к советской вареной колбасе!

Наш колумнист Герман Пятов пытается понять тоску бывших советских граждан о "прекрасном советском прошлом", которого не было (подробности)

Что почём было в СССР

Наш колумнист Герман Пятов пытается перевести советские рубли в нынешние российские и показать, что товары в СССР вовсе не были такими дешевыми, как это любят изображать коммунистические пропагандисты (подробности)