"Я плачу всю ночь": поклонники атaковали помощницу Началовой за пост о здоровье певицы

После того как пиар-менеджер Юлии Началовой подтвердила тяжелое состояние певицы, на нее набросились разъяренные поклонники артистки. Они не стесняются в выражениях и буквально растерзали Анну Исаеву в соцсети.

"Первоначально, никто не мог подумать, что это приобретет столь серьезные формы, потому что при поступлении в клинику не было причин для серьезных опасений. Но, вчера она резко почувствовала себя плохо. До сих пор состояние оценивается как тяжелое", - известила поклонников Анна Исаева.

Девушка отметила, что все очень переживают за Юлю и хотят, чтобы все это поскорее и хорошо закончилось. "Родные, семья, близкие люди, все мы озадачены только одним- помочь Юле и как можно быстрее ее реабилитировать. Мы тоже, как и все вы, очень ее любим. И желаем ей скорейшего выздоровления", - добавила пиар-менеджер.

Однако после этого сообщения разъяренные фолловеры набросились на Анну. "Вы бестактная какая-то, от ваших сообщений негатив идет, будто раздражены вниманием на Юлину персону...", "Бестактная, и чувствуется нервозность в ее словах. Слово "страждущим" вообще неуместно в посте! Люди переживают, а не страдают...", "И уберите вы позорный пост на странице Юлии. Вообще молчите и ничего не пишите", "Просто жесть. А как вам "стерла ногу" и "русские врачи". Ну и представитель!", "Зачем было это вранье? Думали шуточки - рассосется? И сейчас даже в ваши слова слабо верится".

У Исаевой от такого негатива сдали нервы: "Вы были на моем месте? Какое право имеете судить?".

julianachalova Поклонники молятся за здоровье впавшей в кому Началовой

Она добавила, что все действительно началось с банальной натертости, с которой Юля проходила все съемки. "Ей было некогда ее лечить. При диабете такие раны заживают тяжело. Где тут неправда? Пост на ее странице выложила она сама. Поэтому никто сейчас не может его удалить или выложить новый. «Русские врачи» вам всем не нравятся - так речь идет в контексте европейских врачей, к которым она обращалась, а затем русских . Только в этом контекте. Для всех людей мира понятие «русский» - это любой представить бывшего СНГ. И хватит умничать. Это не украшает вас", - огрызнулась Анна.

Девушка также сообщила, что каждые три секунды ей звонят ушлые репортеры с предложениями показать палату, врачей, клинику и точные диагнозы Юли. "С предложением прийти сейчас в разного рода ток-шоу и понарассказывать живых подробностей. С предложением напугать до смерти ее единственную дочь. Вы вообще понимаете, что происходит? Зачем такие комментарии! Я в конце концов обязана излагать официальным языком факты! А все что стоит за этим - это наша боль, так же, как и ваша, и все мы сейчас переживаем не меньше вас!", - заявила менеджер.

Анна добавила, что только что раздался звонок с вопросом: "Подскажите, пожалуйста, а как семья восприняла все это?". Исаева разводит руками" "Вот как на это ответить? Как? Нет слов", - разводит она руками.

Она сообщила, что из-за нервного напряжения совсем не спит, молится о здоровье Юли, с которой знакома больше десяти лет. "Я плачу всю ночь. И все утро. Потому что невозможно оставаться равнодушной. Мы вместе с 2005 года. Что тут говорить! Я еще летала на ее свадьбу с Женей в те времена. Мы вместе рожали детей, крестили. И мне какие-то умники будут писать про жесть? Им бы наши переживания сейчас", - заявила помощница Началовой.

"Люди, настоящие, добрые, очень прошу вас не задавать сейчас вопросы о том, в какой она больнице. Мы не можем этого сказать по понятным причинам. И еще - я искренне призываю всех злопыхателей, которые клеймят меня здесь разными личными мнениями, уйти с моей личной страницы и понять, что мои посты исключительно потому, что мы сейчас не можем дать информацию на Юлиной личной странице, так как она ведет ее сама. Я вынуждена писать что-либо из-за потока звонков и вопросов. Просто чтобы не вводить вас в заблуждение. Только поэтому я пишу здесь. Я человек не публичный и мне не приятны такого рода подписчики. Спасибо за понимание", - резюмировала Анна Исаева.

Как писал сайт kp.ru, 11 марта Юлия Началова была госпитализирована в одну из московских клиник в тяжелом состоянии. Представители звезды до последнего старались сохранить в тайне состояние ее здоровья.По некоторым данным, причиной экстренной госпитализации 38-летней звезды стал резкий скачок сахара в крови и обострившаяся подагра. В последние часы состояние певицы резко ухудшилось. Осведомленные источники сообщили "Комсомолке", что у Юли диабетическая кома.

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