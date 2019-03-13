Названы десять худших изобретений и технологий 21 века

Список, составленный изданием MIT Technology Review, местами похож на брюзжание престарелого профессора. Но мы не могли пройти мимо. Всё-таки авторитетное издание, более ста лет существует при Массачусетском технологическом институте (входит в топ-5 вузов мира*, на секундочку). Редакторы выбрали десять изобретений, технологий, а также проектов, с ними связанных, которые “ужасны”. Некоторые с самого начала были кошмаром для человечества. Другие им стали по мере развития.

Авторы использовали ироничный подзаголовок: “Все иногда ошибаются”. Возможно, ошибаются и сами редакторы, признавая, что было очень непросто определить критерии “ужасности”.

Итак, десять худших технологий 21 века по версии MIT Technology Review.

Сигвей

Изобретение и правда опасное - например, двухколесном электроскутере разбился глава фирмы Segway Джими Хеселден, которая и производила устройства.

Поначалу заявлялось, что сигвеи буквально изменят облик современных городов. Увы не сложилось. “На деле оказалось, что вы едете на дорогом скутере и при этом выглядите глупо”, - резюмируют составители списка. Действительно, куда популярнее сегодня электросамокаты и электроскейты. Да, ховерборды (это по сути более компактные сигвеи без рукоятки) тоже были страшно популярны, пока их батареи не начали слишком уж часто взрываться.

Очки Google Glass

“Если бы очки Google Glass были разработаны какой-то другой, менее значительной, компанией, мы вряд ли бы включили их в список. Но в Google должны были знать, на что идут”, - объясняют редакторы.

Как устроены Google Glass.Технология дополненной реальности от Google

Технология дополненной реальности явно пригодится нам в будущем. Но то, как она реализована в Google Glass, не даёт очкам шансов на популярность. Кстати, в России их всё ещё можно купить - за 115 тысяч рублей.

Google должны были знать, на что идутФото: GLOBAL LOOK PRESS

Электронное голосование

Некоторые технологии разрабатывались с благой целью. Но в итоге не помогли, а только усложнили жизнь пользователям. К таким относится система электронного подсчета голосов на выборах. Теперь хакеры могут взломать не только сервер политической партии, но и “хакнуть” выборы президента.

Проект “Каждому ребёнку по компьютеру”

Самый неочевидный, на наш взгляд, пункт. Имеется ввиду программа OLPC (One Laptop Per Child - Каждому ребёнку по компьютеру), которая должна была дать доступ к образованию юным жителям африканских, южно-американских, ближневосточных и азиатских стран.

“В итоге производители компьютеров, планшетов и - в первую очередь - смартфонов наводнили развивающиеся страны своими гаджетами”, - резюмируют редакторы.

Дети с отредактированным геномом

Технология CRISPR оскандалилась в конце 2018 года, когда китайский генетик Хе Цзянькуи объявил о рождении близнецов с отредактированными генами. Дети, якобы, полностью здоровы и, более того, им теперь не страшен ВИЧ - редактирование соответствующего гена, по словам учёного, и было целью эксперимента. Мировая научная общественность, отойдя от шока, объявила, что такое недопустимо, живые люди не могут быть подопытными, неизвестно, какие мутации могут проявиться.

Хе Цзянькуи, заявил, что изменил у детишек ген CCR5

Трафик данных

Имеются ввиду сбор, анализ и передача данных третьим лицам. Самая громкая история последнего времени - скандал с утечкой персональных данных пользователей Фейсбука.

“Это нарушает личную свободу и основы самой демократии”, - объясняют свой выбор редакторы MIT Technology Review.

Криптовалюта

“Пока что криптовалюта выглядит в основном как способ для кучки спекулянтов стать очень богатыми, в то время как многие другие становятся беднее”, - возмущаются составители списка. Но признают при этом, что технология блокчейн, которая лежит в основе криптовалют, вполне применима в других областях.

Кстати, в Госдуме уже предложили заменить ЕГЭ системой, которая будет работать на блокчейн. Правда, предложивший это депутат, по всей видимости, не понимает, что это за технология.

Электронные сигареты

Это одна из технологий, которые, как считают авторы, представляют собой абсолютное зло.

“Электронные сигареты подсаживают на никотин новые поколения”, - напоминают редакторы. И с этим точно не поспоришь.

Электронные сигареты подсаживают на никотин новые поколенияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пластиковые стаканчики для кофе

Сознательная часть человечества переходит на многоразовые стаканы и кружки. Все что требуется для облегчения участи нашей планеты, - сполоснуть посуду и пить из нее снова. “Но экономя полминуты времени по утрам, мы производим тонны сложно перерабатываемого мусора”, - напоминают редакторы.

Сэлфи-палки

Устройство и правда очень опасно для человечества.

“Надо ли что-то ещё говорить?” - задают редакторы риторический вопрос и публикуют вот этот рисунок.

Устройство и правда очень опасно для человечества

*По данным рейтингов THE и QS за 2018 год.