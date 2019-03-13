Глюк'oZа сделала шокирующее признание об общении с педофилом

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюк'oZа, сделала шокирующее признание. Артистка пережила домогательства педофила.

Четырехчасовой документальный фильм "Покидая Неверленд", в котором двое мужчин, с детства дружившие с Майклом Джексоном, произвел эффект разорвавшейся бомбы. Многие знаменитости высказались после просмотра этой картины. И если одни не скрывали разочарования жуткими подробностями о жизни короля поп-музыки, то другие вспомнили страшные вещи из своего детства.

"Закончив смотреть Leaving Neverland, я стала плакать. Я просто не могла представить, что такое может случиться с ребенком!", - начала свою исповедь Глюк'oZа. По словам певицы, которая воспитывает двух очаровательных дочек в браке с бизнесменом Александром Чистяковым, для каждой мамы важнее всего на свете безопасность ее детей.

"В мире происходит много зла, но когда это происходит рядом, а ты, как мать, упускаешь самое важное - безопасность своего ребенка... То, что пережили эти ребята, их отношение и ощущения в тот момент, глазами семилетних ребят, и сегодняшнее осознание. Я тот зритель, который пока в шоке", - не скрывает своего состояния от увиденного артистка в соцсети.

chistyakova_ionova "Закончив смотреть Leaving Neverland, я стала плакать", - написала певица

Самое страшное, по ее словам, то, что на чаше весов ее любимый артист, гений, человек, создавший стиль: "Такие люди рождаются раз в тысячелетие, это как подарок всем нам! Человек, который помог десяткам тысяч детей по всему миру, известнейший меценат... ".

Но, как напомнила певица, в жизни добро и зло всегда идут рука об руку, а один и тот же человек может быть монстром и спасителем. "Возможно, кому-то эти загубленные души покажутся жертвой за то музыкальное наследие и добрые дела, которые оставил Майкл после себя. Как говорят эти дети, они все делали по согласию, чтобы быть рядом со своим кумиром" - продолжает Наталья. - В этом фильме очень четко показано, как мы можем очароваться звездой, влиятельным человеком и потерять контроль над правильным восприятием ситуации. Обесценить себя. Продать душу".

Певица напомнила, что работает в шоу-бизнесе с 14 лет. Когда она была подростком, с ней произошел жуткий случай, о котором она до сих пор вспоминает с содроганием.

"Однажды мне такой человек повстречался. Но со мной была мама, которая сказала, что она сама заберет все нужные документы из его номера. Боюсь представить, что было бы, если бы она не отследила этот момент", - шокировала признанием артистка.

По ее словам, самые страшные люди из этого фильма - матери, которые, как умалишенные, ухватились за мечту и свое благополучие. "Ребенок был их инструментом. Я видела очень много таких женщин на конкурсах, которые вопреки порой здравому смыслу, ведут к Олимпу своих детей. Этот фильм не является уликой, доказательством. Многие считают, что это просто разводка на деньги, а я - что в жизни сказки бывают редко, но надо быть сильным, чтобы их создавать. Мой вывод после просмотра: нельзя доверять никому и всегда быть рядом. Иногда мы думаем, их реализация важнее, а на самом деле, детям важна наши любовь и защита!", - заключила Глюк'oZа.

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