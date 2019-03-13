Две семьи готовы удочерить московскую девочку-маугли

Вся страна переживает за судьбу пятилетней малышки, которую журналисты называют девочкой-маугли. Она родилась и выросла в Москве, но жила в таких условиях, что даже страшно себе представить. 47-летняя мама превратила трехкомнатную квартиру в свалку мусора. Дочку она кормила, но воспитанием совершенно не занималась. В итоге абсолютно здоровая девочка не умеет даже говорить.

По мнению медиков, все поправимо. Заняться воспитанием малышки готовы две семьи. Как сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова, они уже подали документы на удочерение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/697026" frameborder="0"></iframe> Находящаяся в больнице девочка Маугли, "расстраивается, когда остается одна".

Однако сделать это будет возможно только после того, как биологическую маму лишат родительских прав.

- На этом настаивают органы опеки. Однако решение будет принимать суд, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка.

Сейчас девочка находится в больнице. По словам медиков, она быстро идет на поправку и с каждым днем становится все более активной.

Тем временем мама малышки была арестована до 10 мая. Правда, женщина вину свою не признает. Бардака в ее квартире якобы не было, а задержки в развитии дочери женщина не замечала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696765" frameborder="0"></iframe> Мама московской девочки-маугли удивлена, что в ее квартире нашли свалку.

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