2019-03-13T13:41:47+03:00
В мире

Экономист: Надо покупать акции Boeing - они подешевели временно

Крупнейшая американская компания продолжает терпеть убытки из-за катастрофы в небе над Эфиопией
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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Акции "Боинга" подешевели после катастрофы лайнера этой компании в Эфиопии.Акции "Боинга" подешевели после катастрофы лайнера этой компании в Эфиопии.Фото: REUTERS
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Акции Boeing продолжают падать из-за глобального запрета полетов 737 MAX. После второй за последние полгода катастрофы с этими самолетами от воздушных судов отказались Китай (крупнейший клиент Boeing), Британия, Франция, Ирландия, Индонезия, Вьетнам, Сингапур, Оман, Малайзия, Австралия, а также ряд африканских стран и стран Латинской Америки.

Напомним, до крушения самолета в Эфиопии, 29 октября 2018 года разбился «Боинг» авиакомпании Lion Air. В тот раз погибли 189 человек. В этот - 157 (в том числе трое россиян).

ВСЕ ДЕШЕВЛЕ И ДЕШЕВЛЕ

На фондовой бирже Нью-Йорка за понедельник акции компании подешевели на 5,33%, за вторник они потеряли 6,15% стоимости, упав до 375,41 доллара за акцию. Таким образом, падение составило 11%. Всего за пару дней рыночная капитализация Boeing упала на 26,6 миллиардов долларов.

ТРАМП В ЯРОСТИ

Как сообщило накануне агентство Bloomberg, президент США провел экстренные переговоры с главой Boeing Деннисом Мюленбургом. Последний заверил Трампа, что самолеты поколения 737 MAX абсолютно безопасны для полетов. Другие подробности разговора неизвестны. Однако в своем Twitter Дональд Трамп написал, что чрезмерная компьютеризация технологий в авиации усложняет управление самолетами и создает угрозу для безопасности пассажиров и экипажа.

«Все это стоит очень дорого, но не приносит пользы. Не знаю, как вы, но мне не надо, чтобы моим пилотом был Альберт Эйнштейн. Я хочу, чтобы прекрасным профессионалам давали возможность быстро и безопасно брать на себя управление самолетом!», - заявил президент США.

ЭКСПЕРТ: «БОИНГУ» НИЧЕГО НЕ ГРОЗИТ

- За этой компанией стоит вся американская политическая машина, - уверен экономист Михаил Делягин. - Это мелкая неприятность для Boeing. США, например, не намерены приостанавливать полеты 737 MAX. И это несмотря на давление со стороны сенаторов и профсоюзов. Думаю, надо покупать акции Boeing - они подешевели временно. И летать на этих самолетах не надо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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