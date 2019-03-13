2019-03-13T13:46:43+03:00
Экономика

Российская авиакомпания S7 приостановила полеты проблемных "Боингов" после авиакатастрофы в Эфиопии

Два лайнера, аналогичных тому, что разбился в Эфиопии, до окончания расследования заменят другими бортами
Елена АРАКЕЛЯН
Поделиться:
Комментарии: comments3
S7 Airlines с 13 марта приостанавливает полеты своих Boeing 737 MAX.S7 Airlines с 13 марта приостанавливает полеты своих Boeing 737 MAX.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Российская авиакомпания S7 Airlines объявила, что с 13 марта приостанавливает полеты своих Boeing 737 MAX. Именно такой лайнер потерпел крушение 10 марта в Эфиопии, а пятью месяцами раньше, в октябре 2018 года — в Индонезии.

До выяснения причин катастрофы в Эфиопии Boeing 737 MAX заменят близкими по вместимости самолетами - Airbus A320 и Boeing 737-800 NG. Как обещают в авиакомпании, на расписании полетов это никак не скажется.

У S7 сейчас в лизинге (долгосрочная аренда) два Boeing 737 MAX. А точнее, у авиакомпании «Глобус», которая на правах «дочки» тоже работает под брендом S7 Airlines.

Место крушения боинга в Эфиопии.

Оба борта летали из Новосибирска — в Москву и Читу.

До 2020 года, как предполагалось, S7 должна была получить еще десять тех самых новейших Boeing. Благодаря этому компания планировала расширить сеть беспосадочных маршрутов - 737 MAX может летать без дозаправки на более дальние расстояния, чем предыдущие модификации Boeing 737.

У других российских авиакомпаний 737 MAX в парке пока не было. 14 таких самолетов заказали «Уральские авиалинии», первый борт они должны получить в октябре. Также с конца 2019 года взять в лизинг 15 Boeing 737 MAX предполагала «Победа», но твердый контракт пока не был заключен.

Как поясняют эксперты, авиакомпании вряд ли будут пересматривать те контракты, что уже есть, до появления результатов расследования. Иначе они могут «попасть на деньги» - потеряют уже внесенный депозит. Поэтому пока все заинтересованные стороны, скорее всего, будут ждать результатов расследования и официальных рекомендаций по его итогам.

Россияне, погибшие в авиакатастрофе в Эфиопии сняли видео из аэропорта.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Россия не будет закрывать воздушное пространство для Boeing 737 MAX 8

Россия пока не собирается закрывать свое воздушное пространство для пролета лайнеров Boeing 737 MAX 8, один из которых ранее потерпел крушение в Эфиопии. Такое заявление сделал источник в органах управления воздушным движением (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он хотел побывать там, где не ступала нога человека»: друзья оплакивают Александра Полякова и его жену, погибших в авиакатастрофе

Почти все, кто знал Сашу и Катю Поляковых, говорят, что это была идеальная пара. Тот редкий случай, когда люди полностью совпали. Чувство юмора, интересы, жизненные цели (подробности)

КСТАТИ

Пилоты о катастрофе в Эфиопии: «Boeing 737 Max 8 могла погубить суперпродвинутая система управления»

После авиакатастрофы в Эфиопии, унесшей жизни 157 человек (среди которых трое россиян), корпорация Boeing отложила презентацию нового воздушного судна. А в Китае запретили использовать Boeing 737 Max 8 на внутренних рейсах. Ведь вылетевший из Аддис-Абебы в Найроби «борт» был именно той модели (подробности)

Крушение «Боинга» в Эфиопии: Правда ли, что США испытывают новейшие самолеты в странах третьего мира

В воскресенье 10 марта, едва вылетев из столицы Эфиопии Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби, рухнул один из самых современных лайнеров американской корпорации «Боинг». На борту было 157 человек из 33 стран. В том числе трое россиян-туристов. Все погибли (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Елена АРАКЕЛЯН

 
Читайте также
«Роснефть» об обвинениях госсекретаря США Помпео: «Мы будем защищать свои права в соответствии с нормами международного законодательства»
Чиновник американской администрации заявил, что российская компания, нарушая санкции США, продолжает закупать сырую нефть у Венесуэлы
В Госдуме поддержали снижение тарифов ЖКХ и предложили убрать повышающие коэффициенты при отсутствии счетчиков
Галина Хованская дала комментарии радио «Комсомольская правда» по поводу заявления главы Федеральной антимонопольной службы о двукратно завышенных ценах на услуги ЖКХ
Наши коммунальные платежи превращаются в яхты для «эффективных менеджеров»? Расследование "КП"
Власти Ульяновской области пошли на эксперимент - официально запретили энергетикам повышать тарифы. Но рады этому не все. В истории разбирался наш спецкор Алексей Овчинников
Новости 24
Россия призвала США «одуматься» и помочь Венесуэле
Город-утопия: эксперты десятый год подряд назвали Вену лучшим городом для проживания
Социологи узнали, во сколько встают и ложатся россияне
В Госдуме ответили МИД Японии на заявление о неприемлемости учений на Курилах
Пеп Гвардиола признался, что будет болеть за «Баварию» в матче с «Ливерпулем»
Совфед одобрил закон о борьбе с оскорблением государственных символов
США заявили, что их сжиженный газ "освободит" Европу
Совфед одобрил закон о фейках
Минкультуры РФ внесло в правительство новый вариант антипиратского закона
Песков назвал проект США "о доходах Путина" частью русофобской политики
Япония отказалась от ужесточения контроля за контентом в интернете
Под мостом на юго-западе Москвы застрял грузовик
В Минздраве предложили приравнять электронные сигареты к обычным
Глава Boing обсудил с Трампом ситуацию вокруг модели 737 МАХ
Саакашвили пообещал вернуться на Украину в апреле
MasterCard и Visa заблокировали карты российского банка из-за санкций США
КНР готова помочь Венесуэле в восстановление энергоснабжение
Помпео обвинил Россию в давлении на Украину через энергетику
Ученые рассказали об опасности загрязненного воздуха для беременных
Совфед отклонил закон о запрете размещения хостелов в жилых домах