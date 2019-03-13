Российская авиакомпания S7 приостановила полеты проблемных "Боингов" после авиакатастрофы в Эфиопии

Российская авиакомпания S7 Airlines объявила, что с 13 марта приостанавливает полеты своих Boeing 737 MAX. Именно такой лайнер потерпел крушение 10 марта в Эфиопии, а пятью месяцами раньше, в октябре 2018 года — в Индонезии.

До выяснения причин катастрофы в Эфиопии Boeing 737 MAX заменят близкими по вместимости самолетами - Airbus A320 и Boeing 737-800 NG. Как обещают в авиакомпании, на расписании полетов это никак не скажется.

У S7 сейчас в лизинге (долгосрочная аренда) два Boeing 737 MAX. А точнее, у авиакомпании «Глобус», которая на правах «дочки» тоже работает под брендом S7 Airlines.

Место крушения боинга в Эфиопии.

Оба борта летали из Новосибирска — в Москву и Читу.

До 2020 года, как предполагалось, S7 должна была получить еще десять тех самых новейших Boeing. Благодаря этому компания планировала расширить сеть беспосадочных маршрутов - 737 MAX может летать без дозаправки на более дальние расстояния, чем предыдущие модификации Boeing 737.

У других российских авиакомпаний 737 MAX в парке пока не было. 14 таких самолетов заказали «Уральские авиалинии», первый борт они должны получить в октябре. Также с конца 2019 года взять в лизинг 15 Boeing 737 MAX предполагала «Победа», но твердый контракт пока не был заключен.

Как поясняют эксперты, авиакомпании вряд ли будут пересматривать те контракты, что уже есть, до появления результатов расследования. Иначе они могут «попасть на деньги» - потеряют уже внесенный депозит. Поэтому пока все заинтересованные стороны, скорее всего, будут ждать результатов расследования и официальных рекомендаций по его итогам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696300" frameborder="0"></iframe> Россияне, погибшие в авиакатастрофе в Эфиопии сняли видео из аэропорта.

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