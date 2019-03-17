Актриса Анна Дубровская: «С Владимиром Этушем у нас было от неприятия до театрального романа»

Владимира Этуша не стало 9 марта 2019 года. Ему было 96 лет. Похоронен на Новодевичьем кладбище. Ученики Владимира Этуша скорбят о своем Мастере.

Актриса Театра им. Вахтангова Анна Дубровская призналась «Комсомолке», что в театре ей очень не хватает Владимира Абрамовича.

- Ушел настоящий, большой артист, личность, интеллектуал, профессионал. Владимир Абрамовича среди тех, кто не просто артисты, а еще и глыбы, целые миры, эпоха, - сказала «КП» актриса Анна Дубровская (партнер Этуша в театре, широко известная ролью вампирши в «Ночном дозоре»). – У нас с Владимиром Абрамовичем связана история, когда он не хотел меня принимать в театральное училище, а потом мы с ним стали постоянными партнерами в театре.

- Почему он не хотел вас принимать?

- Я ему показалась не высоко образованной в свои 17 лет.

Это был коллоквиум-собеседование. В зале стоял длинный стол, покрытый зеленым сукном. Этуш сидел во главе стола. И он вел собеседование. А это был последний этап, кода уже все туры пройдены, и ты, в общем-то, практически зачислен. Но когда я с перепугу сказала, что «Шинель» написал Чехов, а не Гоголь – Владимир Абрамович воспринял это как личное оскорбление. Его, как очень эрудированного человека, это поразило. И просто категорически сказал: «Нет, эта девочка не будет учиться!». Этуш считал, что абитуриенты, студенты будущие не должны такие вещи путать. Сейчас я с ним в этом согласна (смеется). А тогда я перепутала на испуге. Меня отстоял мой мастер - Владимир Владимирович Иванов.

Актриса Театра им. Вахтангова Анна Дубровская призналась «Комсомолке», что в театре ей очень не хватает Владимира АбрамовичаФото: GLOBAL LOOK PRESS

И потом мы часто вспоминали этот случай и с Владимиром Абрамовичем. И он говорил: «Ну прости ты меня, прости!». Так что вот так от неприятия, потом у нас сложился такой творческий роман, можно сказать.

Вообще Владимир Абрамович всегда был принципиальный и безапелляционный человек. В свое время он хотел зарубить актера Юрия Яковлева (знаменитый артист, сыграл царя в «Иван Васильевич меняет профессию. – Ред.) на экзаменах. Сказал ему: «На стройку!». Но потом признал – был слишком строг.

Помню, когда мы репетировали дипломный спектакль с Андреем Барило, пришли на репетицию и сильно волновались. А мы знали, ходили разговоры, что Этуш бьет своих студентов. Ну, то есть он так входит в раж, а он очень эмоциональный человек, показывает что-то, и кого-то из нерадивых студентов мог шлепнуть. И мы в ужасе ждали, что это произойдет. Меня он ударить не мог, потому я девушка. А Андрей нервничал. И вот началась репетиция, Этуш эмоционально что-то показывал. И в какой-то момент так разошелся, стал кричать, что-то показывать. И в какую-то секунду, как замахнется на Андрея, который как закричит: «Не смейте меня бить!». И тут же у Владимира Абрамовича вдруг лицо переменилось, появилась улыбка и такое умиление. Он его обнял: «Что ты! Ты что, с ума сошел, почему ты решил, что я хочу тебя бить?! Это я замахнулся по роли…».

В институте в конце учебы я даже получала его именную стипендию. А потом мы с ним работали в театре, ездили на гастроли, общались. Играли с ним в «Дядюшкином сне», «Окаемовы дни». Выручала на сцене, когда что-то чего-то забудет, и ты подсказываешь и поддерживаешь, потому что, конечно, человек пожилой, и всякие были курьезы. Иногда мог текст забыть, какие-то реплики выпадали, вылетали. Но он как-то выходил из ситуации – шуткой, прибауткой, что-то своими словами не по тексту говорил. Он был человек принципиальный и жесткий, но вообще веселый и праздничный, такой вахтанговский. А вахтанговский – это значит праздник, представление, радость. Он нес с собой вахтанговский этот принцип до конца своих дней.

Владимир Этуш в спектакле "Дядюшкин сон" в Московском академическом театре имени Вахтангова, 2000 год. Фото Виталия Белоусова (ТАСС)

И почти до последних своих дней выходил на сцену, был со зрителями. Ему жизненно необходимо было быть в театре. И с ним рядом была его любящая жена, которая так ухаживала за ним, так жила им, так сопереживала, участвовала в его жизни, что, если можно так выразиться, о такой старости, как у него, только мечтать!

Жена Елена, конечно, удивительный такой боец и опора была для него, особенно в последние годы его жизни.

В его случае это счастливая старость. Конечно, она была отягощена болячками, недомоганиями, но он, все время их преодолевая, был на сцене своей любимой.

Ушел глубоким стариком. Радостно, что вот такой уход – в работе, не в забвении, что редкость большая сегодня у наших великих артистов, у которых часто случаются трагические ситуации.

Владимир Абрамович – это редкое исключение.

Кстати, знаю, что недавно приезжала Мирей Матье. А Этуш - давний ее поклонник. И он ходил к ней на встречу. И они встречались. И я подумала – боже, какой он молодец, что до последнего такой стойкий, интересный.

Было понятно, что жизнь его связана напрямую с творческим процессом. И его полноценное состояние человеческое неразрывно связано со сценой, потому что когда он играл, он оживал, забывал болячки. Когда ему аплодировали – было видно, как он распрямляется, энергия подпитывает, дает силы. И это рождало, конечно, новые планы. «Бенефис», его последний спектакль – в принципе, совсем недавний. А выпустить спектакль - это сложно очень. И счастье, что у человека в таком возрасте до последнего были планы творческие и желание выходить на сцену и работать. И в этом смысле его очень поддерживала жена Елена.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696138" frameborder="0"></iframe> Умер Владимир Этуш.Скончался народный артист СССР, актёр Владимир Этуш. Он был одних из старейших в мире работающих актёров... Соболезнуем родным и близким артиста.

«Я всегда дарил ему пальмы»

- Я - ученик Владимира Абрамовича, и очень ему благодарен, когда однажды в 95-м году он поставил мне условие: «Либо ты работаешь на телевидении, либо ты будешь учиться в театральном институте», - сказал «Комсомолке» актер Александр Олешко. - И вот, начав работать на телевидении, я тогда выбрал учебу. Отказался от программы, гонораров. Стал только студентом, что в те 90-е было тяжелым испытанием – это безденежье, голод, неопределенность. Но благодаря Этушу, через два месяца я стал работать официантом, потому что одно из помещений училища он сдал в аренду ресторану и поставил условие, чтобы официантами были только студенты. И так мы получили возможность иметь дополнительную копейку и хлеб. Владимир Этуш мне вручал студенческий билет, он ставил мне отрывок после долгого перерыва в качестве режиссера. Вручал мне диплом актера театра и кино.

Владимира Этуша не стало 9 марта 2019 года. Ему было 96 летФото: GLOBAL LOOK PRESS

У нас была такая традиция: я ему на каждый день рождения дарил маленькую пальму. И он все время говорил: «Смотрю на пальму на кухне, как она растет, и надеюсь и на твой рост в искусстве». Такая у нас с ним была игра. Мы с ним делили одну гримуборную в театре на троих - он, Лановой и я. Представляете, один гримерный столик и такие люди. Мы иногда созванивались. Я его благодарю и за его чувство юмора и за его строгость, потому что он нас всех держал в ежовых рукавицах и учил не просто работать в театре, а служить искусству.

Принципиальный, честный, влюбленный в жизнь и искусство человек. Преклоняюсь перед его подвигом – он честно сражался за Победу на фронте, был ветераном Отечественной войны, о чем забывать нельзя. Спасибо ему за бесконечное количество тепла и радости, которые он людям через свои роли в кино и театре принес. Он меня, когда видел, все время говорил: «Ну что, все прыгаешь, мальчик?». Я говорю: «Есть с кого брать пример!». Ведь он до последнего играл спектакли. Это невероятно в его возрасте. И мы должны были вот через неделю приступить к репетициям сцены, где бы он играл новую для себя роль. Так что он был до последнего, что называется, на посту!

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