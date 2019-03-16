"Почистили ногу": отец раскрыл подробности операции Началовой
Отец Юлии Началовой подтвердил информацию об операции на ноге певицы. По словам Виктора Началова, врачи продолжают активное лечение его дочери, которая до сих пор находится в коме. В палату к звезде никого не пускают, кроме родителей.
"Прооперировали, почистили ногу. Интенсивно лечат, больше ничего не могу сказать", - цитирует композитора Виктора Началова ТАСС.
Операция на ноге длилась около двух часов. По некоторым данным, хирургическое вмешательство проводили специалисты из разных клиник - хирург из Боткинской больницы и онколог из 40-й.
Предварительно певице провели обследования: компьютерную томографию и УЗИ брюшной полости. Хирургическое вмешательство привело к обильному кровотечению, которое врачам не сразу удалось остановить. Позже состоянии Началовой удалось стабилизировать.
"Очаг заражения никогда не был на ступне... Ее оперировали несколько дней назад", - рассказала помощница звезды Анна Исаева в интервью Радио "Комсомольская правда".
Пиар-менеджер также сообщила, что после операции показатели жизненно важных органов улучшились. "Состояние стабильно тяжелое, она находится в реанимации. Юля в искусственной коме", - добавила агент. При этом Исаева подчеркнула, что не имеет права разглашать диагнозы, поскольку ей запретили врачи певицы.
Сайт kp.ru писал о том, что Юлия Началова была госпитализирована в одну из московских клиник 11 марта. 38-летняя певица страдает подагрой. Кроме того, у нее обнаружили сахарный диабет и системную красную волчанку.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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