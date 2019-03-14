2019-03-14T18:59:55+03:00
Звезды

"Юля заливала рану на ноге лидокаином, но ничего не помогало": друг Началовой рассказал подробности ее госпитализации

По словам близких, сейчас артистка по-прежнему в коме, но ее состояние потихоньку стабилизируется [видео]
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Юля Началова до сих пор находится в реанимации одной из столичных клиникЮля Началова до сих пор находится в реанимации одной из столичных клиникФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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38-летняя Юля Началова до сих пор находится в реанимации одной из столичных клиник.

Напомним: в СМИ прошла новость о том, что певицу с обострением подагры и с повышенным сахаром доставили в больницу.

Там артистке стало настолько плохо, что ее пришлось ввести в медикаментозную кому и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

Мы дозвонились до друга Юли, который рассказал о сегодняшнем состоянии певицы.

— Все началось с того, что на телепроекте «Один в один» Юля натерла ногу. Но рана не спешила заживать, хотя Юля регулярно обрабатывала, заливала ее лидокаином, — рассказывает «Комсомолке» приятель Началовой. — Обычная ранка с каждым днем превращалась в нехорошую болячку. А перед госпитализацией и вовсе была похожа на дырочку. Юля думала, что рана не спешит затягиваться, поскольку у нее диабет.

При этом заболевании регенерация тканей слабая. Когда ее доставили в больницу, врачи поначалу заподозрили у нее заражение крови (так они объясняли запущенность раны) и рожу.

Потом заражение крови опровергли. Да и рожи у нее не было. Просто из-за подагры, которой Юля страдает не первый год, у нее периодически на теле появляется сыпь, похожая на симптомы рожи. Ну а потом в клинике началось резкое ухудшение. Резкий скачок сахара, как следствие медикаментозная кома.

Сейчас ей стало чуть лучше. Врачам удалось нормализовать сахар. Но Юля пока еще в коме. И все же врачи говорят, что по всем показателям Юля мелкими шажками идет к выздоровлению.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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