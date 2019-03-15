В шаге от смерти: как живут звезды после комы

Совсем недавно у всех на слуху была трагедия гонщика Михаэля Шумахера, который после неудачного спуска с горного склона получил травму и попал в кому. После этого он пришел в себя. Теперь все следят за состоянием здоровья певицы Юлии Началавой. Артистка находится в коме.

Кома, однако, отнюдь не приговор. Есть масса положительных примеров того, как человек выходит из нее, когда, казалось бы, уже никто не надеется на чудо, восстанавливает здоровье и продолжает вести привычный образ жизни долгие годы.

Александра Афанасьева-Шевчук

afanaseva_shevchuk В 2013 года Александра Афанасьева-Шевчук попала в ДТП, получила открытую травму головы и несколько дней провела в коме

Весной 2013 года Александра Афанасьева-Шевчук попала в жуткое ДТП на своем автомобиле. Актриса получила открытую травму головы и несколько дней провела в коме, врачи фиксировали у нее частичную потерю памяти. На полную реабилитацию звезды сериалов "Исцеление любовью", "Женщина без прошлого", "Родной человек" было потрачено несколько месяцев. Но звезда смогла не только восстановиться, но сделала правильные выводы: "Я стала очень аккуратна, не гоняю на машине по дорогам, всегда пристегиваю ремень безопасности в машине". Кроме этого Александра обрела и личное счастье. Она стала женой продюсера. Со своим избранником Дмитрием Гузеевым актриса познакомилась через год после страшной аварии, в которой чудом осталась жива.

Алексей Янин

yaninadaria Алексей Янин с супругой Дарьей

Снимавшийся в сериалах "Клуб", "Студенты" и "Дочки-матери" тогда еще 32-летний актер в 2015 году впал в кому после инсульта. Алексею Янину стало плохо вечером 6 мая 2015 года во время встречи с другом. Около 03:00 его жена экстренно вызвала скорую помощь, актер был доставлен в ГКБ №1 имени Пирогова. По словам Дарьи Яниной, из-за затянувшихся праздников медики назначили операцию только на 12 мая, но за это время состояние Алексея резко ухудшилось. Его перевезли в другую больницу, где была проведена срочная операция. Янину провели трепанацию черепа. 5 июня 2015 года артиста вывели из состояния искусственной комы. В течение полутора лет после трепанации черепа Янин пребывал в бессознательном состоянии. В 2016 году супруга актера сообщила, что артист пришел в себя после того, как ему провели очередную операцию. "Лешка радовать начинает, начал говорить, очень старается. Он начал говорить практически сразу после операции, конечно же, много всего еще у нас впереди, но он все помнит. Леша вернулся", - написала Дарья Янина в соцсети. Говоря о причинах недуга любимого супруга, она отметила, что у артиста выдался напряженный период в жизни: он много работал и не жалел себя - играл в театре и снимался в кино, постоянно летал по разным городам. Теперь каждый даже малейший успех дает родственникам надежду на то, что в скором времени Алексей сможет вернуться к обычной жизни.

Шерон Стоун

sharonstone Звезда "Основного инстинкта впала в кому вследствие субарахноидального кровоизлияния в мозг

Звезда "Основного инстинкта" впала в кому вследствие одного из видов инсульта - субарахноидального кровоизлияния в мозг. Шэрон Стоун доставили в больницу 29 сентября 2001 года. За несколько часов до этого актриса почувствовала сильнейшую головную боль, головокружение и усталость, потеряла сознание. Ее муж сразу же вызвал “скорую помощь”. Приехавшие врачи поставили предварительный диагноз - "кровоизлияние в мозг" - и отвезли Стоун в городской госпиталь. Компьютерная томография подтвердила предварительный диагноз. По словам врачей, одна из артерий головного мозга актрисы была слишком расширена (это заболевание называется аневризмой артерий головного мозга). Потребовалась срочная операция, при которой был применен революционный метод: в шею Шэрон были введены платиновые трубки, по которым кровь поступала в мозг, минуя пораженный участок. Причиной такого состояния звезды стало то, что в стремлении сохранить свою молодость и красоту лица и тела актриса чуть ли не до смерти извела себя диетами и совершенно непосильными физическими упражнениями. Каждый день Шэрон тратила больше трех часов на занятия йогой, боевыми искусствами, специальными растяжками для достижения гибкости тела, плюс еще и долгие пробежки. В бессознательном состоянии на тот момент 43-летняя Шерон Стоун провела девять дней. За это время Стоун потеряла почти 20% массы тела - еще чуть-чуть и мозговое кровообращение Шерон уже невозможно было бы восстановить. Однако все завершилось благополучно, а прекрасная Стоун продолжает радовать поклонников ролями в кино.

Михаэль Шумахер

michaelschumacher Медики ввели Михаэля Шумахера в шестимесячную искусственную кому

В декабре 2013 года Михаэль Шумахер, катаясь на горных лыжах, упал, потеряв равновесие, и ударился головой о камень, что привело к кровоизлиянию в мозг. Чтобы остановить отек, медики ввели спортсмена в шестимесячную искусственную кому. С сентября 2014 года он восстанавливается на своей вилле в Швейцарии. Семья старается не комментировать состояние Михаэля. То и дело появляются новые данные, согласно которым Шумахер давно на ногах, просто не хочет привлекать внимание общественности, пока полностью не восстановился.

Оззи Осборн

ozzyosbourne Великий и ужасный Оззи Осборнживее всех живых

В 2004 году певец, по его словам, "умер дважды", когда попал в страшную аварию рядом со своим английским поместьем. Тогда Оззи Осборн на бешеной скорости подъезжал к дому на мотоцикле, переднее колесо попало в выбоину, он потерял управление и вылетел на дорогу. Приземление оказалось неудачным: Осборн тут же потерял сознание, при этом на него упал мотоцикл, придавивший ему грудь. Охранник дома певца стал свидетелем трагедии и сразу же вызвал скорую. Врачи диагностировали перелом ключицы, восемь сломанных ребер и смещение нескольких шейных позвонков, пережавших артерию. Оззи впал в кому на восемь дней. Врачи сумели вывести 55-летнего певца из этого состояния. Знаменитость про-прежнему бодр и прекрасно выглядит.

КСТАТИ:

Неизлечимо больны: Началова попала в компанию к Кардашьян и Гаге

Звезды тоже люди, им свойственно болеть и страдать. Порой, их страшные болезни вызывают настоящий шок. Ведь все привыкли видеть знаменитостей цветущими и счастливыми. Но за красивой обложкой часто скрывается настоящая человеческая трагедия. (подробности)

МЕЖДУ ТЕМ:

Что такое красная волчанка: почему впала в кому Юлия Началова

Несмотря на то, что сама Юлия в интервью рассказывала, что страдает от подагры, а ее близкие говорили, что к ней присоединился сахарный диабет, в четверг появилась информация, что причиной ухудшения ее состояния стала системная красная волчанка. Та самая хворь, которую подозревал поголовоно во всех своих пациентах телевизионный доктор Хаус. Насколько это соответствует действительности сказать сложно - родственники артистки не говорят о ее медицинских диагнозах. Но волчанка в чем-то похожа на подагру. (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Болезнь Юлии Началовой: врачи рассказали о диагнозах певицы

Юлия Началова много лет страдала не только от подагры. Оказывается, жить популярной певице мешает целый букет неизлечимых заболеваний (подробности)