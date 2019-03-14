У Юлии Началовой отек мозга

У Юлии Началовой, по некоторым данным, начался отек мозга. При этом ранее сообщалось, что певице стало немного лучше.

Появилась информация о новом резком ухудшении cостояния здоровья находящейся в спецклинике Юлии Началовой. У нее начался отек мозга, рассказала "КП" коллега из проекта "Один в один", где была занята певица.

Коллега по шоу, вспоминает, что на последних съёмках было заметно, что Юля с трудом ходит. Перед госпитализацией у неё сильно опухли ноги, покрылись пятнами.

Сейчас врачи оценивают состояние артистки как крайне тяжелое.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697006" frameborder="0"></iframe> Врачи борются за жизнь Юлии Началовой.38-летняя певица в тяжелом состоянии попала в реанимацию. Ее перевели на искусственную вентиляцию легких.

Как писал сайт kp.ru, ранее врачи восстановили картину болезни Юлии Началовой. Примерно восемь лет назад у певицы обнаружили подагру. Через четыре года после этого диагностировали системную красную волчанку. Совсем недавно артистку ошарашили - у нее сахарный диабет.

Все эти заболевания неизлечимы, но с ними можно жить. Однако на фоне гормональной терапии у артистки был ослаблен иммунитет. В итоге безобидная ссадина на ноге довела ее до комы.

В последний раз, когда помощница артистки выходила на связь с поклонниками, она озвучила новые данные о здоровье певицы, вселив в людей надежду: "Я получила новую информацию из больницы о том, что Юле чуть-чуть лучше! На один шажок лучше, чем было! Пока в реанимации, но организм потихоньку восстанавливается".

В свою очередь, президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский, комментируя события, которые произошли с Юлией Началовой, заявил, что медики могут специально не раскрывать подробности состояния певицы.

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