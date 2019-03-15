"Запустили болезнь": врач откровенно рассказал о лечении Началовой в США

Юлию Началову, которая в настоящий момент находится в коме, в Америке лечили не от волчанки, заявил врач певицы. Он также удивлен информацией о том, что рана на ноге могла привести к таким тяжелым последствиям.

Василий Шуров полгода назад лечил у Юли Началовой подагру и другие заболевания. По его словам, на тот момент певицы не было красной волчанки. "В Америке ее лечили от другого заболевания от подагры, гормоны она никогда не принимала. Те врачи ее только обезболивали, считайте, не было никакого квалифицированного лечения. В итоге запустили болезнь", - рассказал специалист.

Он не исключает, что аутоиммунное тяжелое заболевание могло развиться у Началовой за несколько последних месяцев. Однако добавил, что выглядит это странным, сообщает сайт МK.RU.

julianachalova Руки, изуродованные подагрой, Юля Началова прячет за перчатками

Впрочем, не менее странной он назвал информацию, согласно которой состояние артистки резко ухудшилось из-за раны на ноге: "Меня удивляет, что рана на ноге могла привести к таким тяжелым последствиям. Уж очень экстренно все случилось. Мне кажется, это неправдоподобная версия".

Впрочем, врач не исключил, что рана на ноге не заживала из-за подагры, потом начался сепсис и подскочила температура: "Мелкие суставы поражаются и на ногах, и на руках. Не случайно Юля предпочитала носить перчатки, чтобы скрыть недуг".

Шуров признал, что достоверной информации от врачей по состоянии Юлии, у которой, предположительно, двусторонняя пневмония, у него нет. "Если дело дошло до двусторонней пневмонии, нужно приложить все усилия, чтобы понять, какой антибиотик назначать. К сожалению, с легких начинается все самое плохое, потом могут отказать другие органы", - резюмировал специалист.

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