"Омолаживающие процедуры": Лоза назвал причину болезни Началовой

Музыкант Юрий Лоза переживает и молится за Юлю Началову, чье состояние по последним данным усугубилось. Пока врачи собираются на срочный консилиум, исполнитель песни "Плот" озвучил свою версию тяжкого недуга артистки, у которой, по некоторым данным зафиксирована сердечно-сосудистая недостаточность.

"Юлия, скорее всего, может дышать, просто мозг не дает такой команды. Так было с Женей Белоусовым", - авторитетно заявил Юрий Лоза.

Музыкант констатировал: "Юля не заядлая курильщица, а легкие не работают, значит, не работает функция легких. Как правило, это следствие проблем с сосудами головного мозга, а эти проблемы возникают от плохой фильтрации крови".

По мнению исполнителя, причины сбоев у всех разные. "Она могла отравиться, могла перегрузить фильтрующую систему и так далее. Сейчас врачи подтвердили отказ почек. Все же очевидно было", - уверен он.

julianachalova У Юли Началовой нашли подагру, волчанку и сахарный диабет

При этом Лоза уверен, что, если рана на ноге у Юли не заживала, значит, плохо циркулировала кровь. "У нее почти наверняка были некие омолаживающие процедуры, а они всегда «грузят» печень и почки", - цитирует исполнителя "Вечерняя Москва".

В связи с этим, как считает Юрий Лоза, необходимо отменять все антидепрессанты, лежать и есть обезжиренные продукты. Правда, добавил, что это надо было делать раньше. Теперь же, по словам Юрия, "надо молиться за Началову".

Как писал сайт kp.ru, ранее врачи восстановили картину болезни Юлии Началовой. Примерно восемь лет назад у певицы обнаружили подагру. Через четыре года после этого диагностировали системную красную волчанку. Совсем недавно артистку ошарашили - у нее сахарный диабет. Все эти заболевания неизлечимы, но с ними можно жить. Однако на фоне гормональной терапии у артистки был ослаблен иммунитет. В итоге безобидная ссадина на ноге довела ее до комы.

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