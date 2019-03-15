Украине грозят санкции за отказ от «Евровидения»

Вот уже который год Европейский Вещательный Союз, которому принадлежит конкурс, имеет сложности с Украиной, расшатывающей лодку "Евровидения". То отказывается от участия в 2015 году, затем выдвигает на смотр политическую песню про крымских татар, вызывая всеобщее неудовольствие в 2016 году, в следующем году не пускает на конкурс российского участника. И вот новый скандал: когда не выходит выкрутить руки своим артистам и заставить их подписывать кабальные контракты, как это вышло с певицей Марув, снова отказывается от конкурса. Национальной общественной телерадиокомпании Украины пришлось заявить, что страна в этом году не будет участвовать в евросмотре. Заодно и в нас плюнули напоследок, заявив, что если Россия победит в Тель-Авиве, то ноги их не будет на «Евровидении» и в 2020-м году.

Естественно, что постоянный разброд и шатания начали раздражать Европейский Вещательный Союз.

Официальный представитель ведомства Дэвид Гутман сообщил в ответ на вопрос о штрафах, что после завершения конкурса в Тель-Авиве будет приниматься решение по поводу ухода Национальной общественной телерадиокомпании Украины с конкурса. Это решение будет принято вместе с руководящим органом конкурса - референтной группой. А пока все силы брошены на подготовку "Евровидения-2019" и достойный прием всех участников, которые менее чем через 2 месяца приедут в столицу Израиля, чтобы представить свои страны. От России будет выступать 35-летний Сергей Лазарев, который исполнит балладу Scream.

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