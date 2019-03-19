Франц Клинцевич: Спецслужбы США Казахстан в покое не оставят, они уже готовят «троянского коня». России надо быть начеку!

- Франц Адамович, как вы думаете, по какому пути пойдет Казахстан после ухода Назарбаева?

- Я надеюсь, что путь, избранный Назарбаевым, страна не поменяет.

И сотрудничество, и добрые взаимоотношения с Россией останутся. Уверен, влияние Назарбаева, как бы там ни было, останется. Ведь это очень авторитетный политик.

Но я знаю, что такое американские спецслужбы, что такое «оранжевые революции», что такое проект «троянский конь», который они достаточно широко анонсируют.

Франц Клинцевич - об уходе Назарбаева 00:00 00:00

- Они – это кто?

- Американцы. И то, что США начнут сейчас более агрессивно по этому поводу работать, зная, насколько важен Казахстан на постсоветском пространстве и вообще в Средней Азии, - для меня сомнений нет. И, в конечном итоге, это может нанести серьезный вред России.

Поэтому очень важно, чтобы мы и с дипломатической точки зрения, и с общественно-политической укрепляли контакты с гражданским обществом дружественной нам страны.

И Казахстану важно понимать, что по отдельности мы все – и Россия, и их страна - будем значительно слабее.

- А как нам настроить соседей на конструктивный лад?

- Я сейчас лечу ногу и смотрю телевизор. И вижу, что уже на наших каналах активно обсуждается это событие – отставка Назарбаева. И очень хорошо, что большая часть экспертного сообщества считает, что мы не должны пустить на самотек наши взаимоотношения, что надо не ослаблять взаимоуважительные и взаимовыгодные отношения.

Но лично я, честно говоря, по-серьезному надеюсь на личный авторитет Нурсултана Назарбаева.

- Как вы думаете, почему он отошел от дел? Может, какую-то новую должность хочет получить?

- Ну, я не знаю, какая причина была у этого решения. Наверное, Назарбаев возглавит какой-нибудь общественный институт, который будет формировать общественное мнение. Мне так

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/698126" frameborder="0"></iframe> Президент Казахстана ушёл в отставку.Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку. Он возглавлял Казахстан почти 30 лет. Это рекорд по нахождению во власти среди постсоветских стран

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уходит в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая во вторник, 19 марта, с обращением к народу своей страны, объявил о том, что принял решение уйти в отставку. (подробности)

КСТАТИ

Дочери Нурсултана Назарбаева: принцессы, бизнесвумен и просто красавицы

Бессменный лидер Казахстана объявил о своей отставке после 30 лет правления, «Комсомолка» посмотрела, чем сейчас занимаются дочери Нурсултана Назарбаева (подробности)

МНЕНИЕ

Семен Багдасаров: Границу с Казахстаном никто не закроет, по Каспию изменений не будет

Директор Центра изучения Центральной Азии и Ближнего Востока так прокомментировал «КП» отставку президента Нурсултана Назарбаева со своего поста (подробности)

Геннадий Бурбулис: Возглавив Совбез Казахстана, Назарбаев может на бессрочное время закрепить себя в статусе лидера нации

Экс-госсекретарь Российской Федерации 90-х - в эфире Радио «Комсомольская правда» - об отставке президента Казахстана (подробности)