Франц Клинцевич: Спецслужбы США Казахстан в покое не оставят, они уже готовят «троянского коня». России надо быть начеку!
- Франц Адамович, как вы думаете, по какому пути пойдет Казахстан после ухода Назарбаева?
- Я надеюсь, что путь, избранный Назарбаевым, страна не поменяет.
И сотрудничество, и добрые взаимоотношения с Россией останутся. Уверен, влияние Назарбаева, как бы там ни было, останется. Ведь это очень авторитетный политик.
Но я знаю, что такое американские спецслужбы, что такое «оранжевые революции», что такое проект «троянский конь», который они достаточно широко анонсируют.
Франц Клинцевич - об уходе Назарбаева
- Они – это кто?
- Американцы. И то, что США начнут сейчас более агрессивно по этому поводу работать, зная, насколько важен Казахстан на постсоветском пространстве и вообще в Средней Азии, - для меня сомнений нет. И, в конечном итоге, это может нанести серьезный вред России.
Поэтому очень важно, чтобы мы и с дипломатической точки зрения, и с общественно-политической укрепляли контакты с гражданским обществом дружественной нам страны.
И Казахстану важно понимать, что по отдельности мы все – и Россия, и их страна - будем значительно слабее.
- А как нам настроить соседей на конструктивный лад?
- Я сейчас лечу ногу и смотрю телевизор. И вижу, что уже на наших каналах активно обсуждается это событие – отставка Назарбаева. И очень хорошо, что большая часть экспертного сообщества считает, что мы не должны пустить на самотек наши взаимоотношения, что надо не ослаблять взаимоуважительные и взаимовыгодные отношения.
Но лично я, честно говоря, по-серьезному надеюсь на личный авторитет Нурсултана Назарбаева.
- Как вы думаете, почему он отошел от дел? Может, какую-то новую должность хочет получить?
- Ну, я не знаю, какая причина была у этого решения. Наверное, Назарбаев возглавит какой-нибудь общественный институт, который будет формировать общественное мнение. Мне так
Президент Казахстана ушёл в отставку.Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку. Он возглавлял Казахстан почти 30 лет. Это рекорд по нахождению во власти среди постсоветских стран
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