Прощание с Юлей Началовой 21 марта 2019 года. Прямая онлайн-трансляция

В среду, 21 марта, в Москве прощаются с певицей Юлией Началовой. Смерть артистки, которая умерла от острой сердечной недостаточности всего в 38 лет, стала шоком для россиян. Пять дней вся страна в буквальном смысле этого слова ловила любую информацию о состоянии здоровья певицы. Врачи боролись за жизнь Началовой всеми возможными способами, но, к сожалению, оказались бессильны.

Юлю госпитализировали в понедельник, 11 марта, в крайне тяжелом состоянии. 12 марта стало известно, что Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже ее ввели в состояние искусственной комы. Трагическая смерть Юлии Началовой произошла вследствие нескольких факторов: у певицы была подагра, врачи диагностировали сахарный диабет, также, по некоторым данным, у исполнительницы была онкология.

Прощание с Юлией Началовой пройдет 21 марта 2019 года на Троекуровском кладбище. Начало траурной церемонии в 11:00. Прямую онлайн-транляцию смотрите на сайте kp.ru.

Прощание с Ю.