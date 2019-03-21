2019-03-20T19:15:33+03:00
Звезды

Прощание с Юлей Началовой 21 марта 2019 года. Прямая онлайн-трансляция

Певица ушла из жизни всего в 38 лет. Прощание с Юлией Началовой пройдет 21 марта 2019 года, начало траурной церемонии в 11:00. Прямая онлайн-трансляция на kp.ru [видеотрансляция, обновляется]
Ольга ЛИБГАРДТ
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Певица Юлия Началова на сцене, 2004 год. Фото ИТАР-ТАСС/ Дмитрий КопыловПевица Юлия Началова на сцене, 2004 год. Фото ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Копылов
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В среду, 21 марта, в Москве прощаются с певицей Юлией Началовой. Смерть артистки, которая умерла от острой сердечной недостаточности всего в 38 лет, стала шоком для россиян. Пять дней вся страна в буквальном смысле этого слова ловила любую информацию о состоянии здоровья певицы. Врачи боролись за жизнь Началовой всеми возможными способами, но, к сожалению, оказались бессильны.

Юлю госпитализировали в понедельник, 11 марта, в крайне тяжелом состоянии. 12 марта стало известно, что Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже ее ввели в состояние искусственной комы. Трагическая смерть Юлии Началовой произошла вследствие нескольких факторов: у певицы была подагра, врачи диагностировали сахарный диабет, также, по некоторым данным, у исполнительницы была онкология.

Прощание с Юлией Началовой пройдет 21 марта 2019 года на Троекуровском кладбище. Начало траурной церемонии в 11:00. Прямую онлайн-транляцию смотрите на сайте kp.ru.

Прощание с Ю.

Умерла певица Юлия Началова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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