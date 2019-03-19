«Юля победила рак»: Егор Иващенко рассказал об исповеди Началовой

Как уже писала «КП», на шоу «Один в один» ныне покойная Юля Началова подружилась с известным телеведущим, участником «Фабрики звезд» Егором Иващенко.

Началова была наставницей Егора на этом телепроекте. Именно она выбрала для перевоплощения Егора образ Аллы Пугачевой, поверив, что именно он сможет показать Примадонну наиболее достойно и талантливо.

- Мне показалось, что общение со мной стало для Юли своеобразной исповедью. Мне кажется, она предчувствовала свой уход. Юля рассказывала мне такие подробности своей жизни, которые, наверное, только врачу можно рассказать. Даже родителям не всегда расскажешь, - делится с «КП» Егор Иващенко. - Юля говорила о страшных вещах с абсолютно детской непосредственностью, всегда с улыбкой. Я думаю, она до конца не понимала всю серьезность ситуации. Юля рассказала, что накануне съемок она победила онкологическое заболевание - лимфому.

С ее слов, врачи диагностировали лимфому на ранних стадиях, поэтому она справилась с ней достаточно быстро. Возможно иммунитет был ослаблен еще и химиотерапией. Я не уверен, что она проходила эту процедуру и не знаю, какими способами она боролась с этой болезнью. Знаю только, что проблема такая была. Об этом она рассказала мне лично, добавив, что чувствует себя хорошо, но все равно переживает за свою жизнь.

Разговор был примерно месяц назад. Видимо, она чувствовала, что приближается непростой этап в ее жизни, но и как и все мы, не предполагала такой печальный исход.

Думаю, Юля отдавала всю себя зрителям, порой закрывая глаза на свое здоровье.

Она, конечно, проходила реабилитацию, наблюдалась у врачей, но все равно ставила сцену выше своего здоровья.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697904" frameborder="0"></iframe> Юлию Началову убила случайность.Трагедия Юлии Началовой обросла миллионом версий. Сложно поверить, что молодую, красивую, талантливую женщину сгубила... случайность

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