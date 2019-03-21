От чего умерла Юлия Началова: почему возникает сахарный диабет у молодых и кто в группе риска

Необъявленная эпидемия

Самые громкие утраты последних лет были связаны с онкологией — Дмитрий Хворостовский, Михаил Задорнов, Жанна Фриске, Иосиф Кобзон. Рак всегда пугает, представляется смертельной болезнью (почему это на самом деле не так, какие прорывы произошли в борьбе против рака — читайте в разделе «Здоровье» на сайте kp.ru). И вдруг — шок: смерть 38-летней певицы Юлии Началовой от диабета. Почему «сахарная болезнь» началась так рано и развилась так стремительно, если диабет традиционно считают недугом пожилых? Как вообще мог начаться сахарный диабет, если у Юли не было главного фактора риска — ожирения, не больны диабетом родители, и она вела активный образ жизни?

- Валентин Викторович, для вас, эндокринолога с большим опытом, этот случай уникален, редкое исключение?

- Диабет действительно намного чаще встречается в старшем возрасте, после 55 — 60 лет. Но данный случай меня как врача не шокирует и не поражает. За последние 20 — 30 лет болезнь действительно помолодела. И сейчас не удивителен диагноз «диабет 2-го типа» у 30 — 40 летних и даже у подростков.

- Все потому, что современные люди стали есть много фастфуда, «быстрых» углеводов, зарабатывать ожирение, а от него до диабета рукой подать?

- Это самое простое и лишь отчасти верное объяснение, которым очень удобно пользоваться для широкой аудитории. Чтобы не вдаваться в подробности и… не докапываться до истинных причин. На самом деле за последние десятилетия и стиль питания, и стиль жизни человечества изменились не настолько сильно, чтобы этим можно было объяснить нынешние масштабы распространения диабета. Фактически уже можно говорить об эпидемии. А к 2030 году по прогнозам Всемирной организации здравоохранения число больных диабетом 2-го типа достигнет 310 млн человек во всем мире.

Больше знаний — больше вопросов

- Ученые, исследующие старение, говорят, что развитие диабета в пожилом возрасте объясняется общим ослаблением, изнашиванием организма, накоплением ошибок в разных органах и системах. У молодых людей диабет провоцируют какие-то другие факторы?

- Возможно, да. Чем больше мы изучаем, тем больше загадочного находим в этом заболевании. Люди привыкли использовать одно название - «сахарный диабет», но сейчас приходит понимание, что диабет 2-го типа сам по себе гетерогенен, то есть он разный. Например, 30 — 40 процентам пациентов требуется назначение инсулина, а другим — нет (речь тут идет не о разных стадиях одной и той же болезни. - Авт.).

- Известно ли, что лежит в корне диабета чаще всего?

- В большинстве случаев это нарушение выработки инсулина в сочетании с нарушением его эффектов, что, в свою очередь, в существенной части случаев сочетается с ожирением.

Тайны «сахарной болезни»

- Вы сказали, что диабет ставит перед учеными и врачами вопросы. Какие, например?

- Один из самых важных - связь между диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Раньше считалось, что больному достаточно нормализовать уровень сахара, и все будет прекрасно. Но оказалось, этого недостаточно. Выяснилось, что при диабете также происходят серьезные липидные нарушения (то есть в обмене жиров в организме. - Авт.). Из-за этого прогрессирует атеросклероз. И даже после нормализации сахара у пациентов сохраняется высокая смертность от сердечно-сосудистых нарушений, инфарктов и инсультов. Поэтому современные стандарты лечения ставят задачу не только следить за сахаром, но и корректировать жировой обмен.

А в целом все идет к признанию того, что повышенный сахар — только верхушка айсберга. Сам диабет очень сложное, многофакторное нарушение в организме. И проявляется он не только всем хорошо известным повышением уровня глюкозы в крови.

Чем опасен лишний вес

- Почему ожирение часто бывает предшественником диабета?

- Если коротко, то ожирение сопровождается снижением чувствительности наших тканей к инсулину. Из-за этого повышается уровень сахара в крови.

Вообще, если говорить о причинах развития диабета, то ключевой сегодня считается так называемая бета-клеточная теория (бета-клетки поджелудочной железы вырабатывают гормон инсулин, способствующий проникновению глюкозы в клетки организма. - Авт.). При диабете нарушается выработка инсулина. У здорового человека есть пики и падения инсулина, благодаря таким колебаниям сохраняется нормальная чувствительность к этому гормону. А когда уровень инсулина остается стабильно высоким, клетки организма понижают чувствительность к нему. В результате сахар в крови повышается.

Но, помните, мы говорили о загадках? Сейчас ожирение выявляется примерно у 20% населения развитых стран, то есть у каждого пятого. А сахарный диабет – только примерно у 20 — 30% из них. То есть подавляющее число людей с ожирением не имеют диабета. Значит, одного только ожирения для развития диабета мало.

Эволюция против фастфуда

- Не все понимают, почему фастфуд помогает стартовать диабету.

- Когда мы питаемся рафинированной пищей, находимся в условиях чрезмерного изобилия питания, для нашего организма это неестественно. 30 тысяч лет назад еду нужно было добывать с большим трудом. Такого, чтобы протяни руку, и все получишь — не было. Наш геном и организм за это время не поменялся почти никак, и обмен веществ «не настроен» на то, что его окружает многократный избыток пищи, состоящей из рафинированных калорий.

- Разве наш организм не мог эволюционировать за эти 30 тысяч лет так, чтобы приспособиться к более частому питанию?

- Во-первых, для эволюции это ничтожно малый срок. А во-вторых, о какой вообще эволюции у человека можно говорить, если мы искусственно отключили ее главную движущую силу — естественный отбор? Для нас, как людей, это благо, мы лечим, выхаживаем пациентов, которые в дикой природе погибли бы. Потом у них появляются дети. Для этого, в том числе, могут использоваться вспомогательные репродуктивные технологии, оплодотворение в пробирке. Медицина позволяет спасать глубоко недоношенных детей.

- Биологи говорят, что в результате накапливаются неблагоприятные генетические изменения, поэтому в дальнейшем человечеству понадобится редактировать геном, чтобы выжить. Но это еще когда будет. А может, сейчас молодые и без лишнего веса люди заболевают диабетом как раз из-за невидимых глазу генетических повреждений, которые были не критичны для родителей по отдельности, но «выстрелили» у ребенка?

- Да, такое возможно.

О генетических тестах и стрессе

- Тогда, наверное, полезно делать генетические тесты, чтобы узнать свою предрасположенность к диабету?

- Сложность в том, что диабет может возникать из-за «поломки» не в одном, не в пяти и даже не в десяти генах. Известны десятки генов, определенные варианты которых могут быть связаны с развитием диабета. Но сегодня вы свои гены в любом случае не измените. И в любом случае есть так называемые модифицируемые факторы риска. Проще говоря — правила, которые нужно соблюдать каждому, чтобы снизить риск не только диабета, но и ряда других опасных заболеваний (см. «Будь в курсе»).

- А какую роль играет стресс?

- В целом человек, который меньше стрессует, конечно, как правило, дольше живет. В то же время в современном мире с изобилием еды при хроническом стрессе чаще развивается ожирение — люди заедают переживания.

- Говорят еще, что при стрессе повышается уровень сахара в крови. То есть при частых стрессах он все время будет высоким?

- Если человек здоров, нет нарушения выработки инсулина, то такие повышения сахара на фоне стресса не опасны. Они очень краткосрочны, сахар быстро приходит в норму. Самый яркий пример — периоды войн. Стрессы были катастрофические, но роста заболеваемости диабетом у людей не было.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Сколько можно прожить с диабетом?

- Врачи, лечащие другую болезнь века, ВИЧ, уверяют, что с ним можно прожить столько же, сколько без ВИЧ — если строго соблюдать правила лечения, вести правильный образ жизни и и т.д. Вы можете так же сказать про сахарный диабет?

- Могу сказать больше. По некоторым данным, в нашей стране продолжительность жизни официально зарегистрированных больных диабетом в среднем выше, чем у лиц без него. Она составляет больше 70 лет. Объяснение простое: если у человека есть диабет, он чаще ходит в поликлинику, сдает анализы и просто находится хоть под каким-то наблюдением врача. При отсутствии диабета наши сограждане значительно реже оказываются в поле зрения медиков. Существенная часть сидит между телевизором и холодильником, запивает чипсы пивом или водкой, пока не настигает инфаркт или инсульт. Если же сравнить пациентов с диабетом и людей, которые уделяют внимание своему здоровью, при этом реально уделяют, то, конечно, смертность среди диабетиков существенно выше.

ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

От чего умирают люди с диабетом

- 75% больных диабетом умирают от сердечно-сосудистых осложнений, которые сейчас рассматриваются как самостоятельные заболевания.

- У больных диабетом значительно чаще диагностируются злокачественные опухоли. Исследователи предполагают, что в этом могут играть роль так называемые ростовые факторы, которые в избытке циркулируют в организме при диабете. Факторы роста в чрезмерном количестве повышают риск неконтролируемого деления клеток и возникновения опухоли.

- Смерть непосредственно от самого диабета — это диабетическая кома. От нее сегодня умирают единицы. В большинстве случаев — если человек потерял самоконтроль и не принимает необходимых мер по коррекции уровня сахара и сопутствующих заболеваний, отмечает Валентин Фадеев.

БУДЬ В КУРСЕ

Пять правил, как снизить риск сахарного диабета

1. Избавляйтесь от лишнего веса.

2. Больше двигайтесь. «Физическая активность повышает чувствительность к инсулину, благодаря этому организм оздоравливается — снижается как риск диабета, так и рака», - говорит профессор Фадеев.

3. Старайтесь избегать фастфуда, рафинированной еды, то есть полностью переработанных продуктов.

4. Высыпайтесь. Чем меньше человек спит, тем больше ест, повышается риск ожирения.

5. Старайтесь контролировать уровень стресса. Самый простой и безопасный способ снижения стресса — разумные физнагрузки.

ДОСЬЕ «КП»

Валентин Фадеев - врач-эндокринолог, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, руководитель клиники эндокринологии, заведующий кафедрой эндокринологии № 1 лечебного факультета Сеченовского университета.

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