Нарколог обнародовал подробности лечения Юлии Началовой

В четверг, 21 марта, похоронили Юлию Началову. За последние две недели, которые прошли с момента тревожных известий о том, что она попала в больницу 11 марта, какие только версии и предположения о здоровье певицы не выдвигались. Мол, и подагра у нее, и волчанка, диабет и даже онкология. От такого букета болезней волосы встают дыбом. Лечащий врач певицы расставил все точки над i.

"Зная Юлин характер, она могла и пошутить. Хотя такими вещами, конечно, не шутят", - прокомментировал радио "Комсомольская правда" Василий Шуров, главврач клиники, в которой лечилась Юлия Началова, слухи об онкологии певицы.

Специалист уверен, что певица погибла совсем от другого: "Это трагическая случайность и про онкологию я ни от ее близких, ни от пира-менеджера, да и вообще ни от кого не слышал".

Врач пояснил, что когда у человека диагностируют рак, то у больного происходят очень сильные измерения в крови. "Это длительная химия… Человек вел очень активный образ жизни, не пропадал, никаких курсов лечения не проходил. Она все время где-то выступала, гастролировала, путешествовала. А там и волосы выпадают, и все остальное - человек выглядит очень специфически, который лечит рак", - аргументировал он свою точку зрения.

Не секрет, что Началова лечила подагру именно в клинике у доктора Шурова. Он везде значится как врач-нарколог. "Я главный врач клиники. По сертификату у меня - нарколог, психиатр, психотерапевт, но Юлей я занимался как организатор здравоохранения", - пояснил специалист.

Врач подчеркнул, что проводил обследование, подбирал специалистов, в том числе, специалиста по нефрологии (по почкам), специалиста по подагре. "Я ее курировал как главный врач. То есть, вел ее я, но это была работа кучи специалистов", - заключил он.

Напомним, в четверг, 21 марта, в Москве простились с Юлей Началовой. Прямую онлайн-транляцию провел сайт kp.ru.

Смерть артистки, которая умерла 16 марта от острой сердечной недостаточности в 38 лет, стала шоком для россиян. Врачи боролись за жизнь Началовой всеми возможными способами, но, к сожалению, оказались бессильны.

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