Началова до последнего не верила, что все серьезно, и запретила врачам ампутировать палец с инфекцией

В эфире передачи «Пусть говорят» говорили о смерти Юли Началовой. Напомним, что 38-летней певицы не стало 16 марта - ее сердце остановилось в реанимации одной из московских больниц. На передаче у Дмитрия Борисова собрались близкие Юлии, чтобы рассказать о происходившем в те злосчастные несколько дней.

Пиар-директор певицы Анна Исаева была рядом с Юлей долгие годы, и, конечно, поддерживала ее во время лечения. Она откровенно рассказала о том, что привело к смерти Юли:

- Случилось все внезапно. Когда я узнала что Юли больше нет, поняла, что не имею права это обнародовать - ее дочь в это время находилась в аэропорту Лондона. Мне было очень важно, чтобы Вера села в самолёт, а не узнала перед перелетом, что мамы больше нет.

А дальше Анна Исаева поведала, что привело к трагической смерти певицы. Такой молодой, такой красивой.

- Это был сепсис. С первой волной инфекции справились. Когда пришла вторая волна, Юля уже ее не перенесла, не выдержала сердечко, - говорит Исаева. - Она категорически запрещала кому бы то ни было рассказывать о ее диагнозах. Все проблемы со здоровьем оставались за кадром. Мы же надеялись до последнего, и нас врачи обнадеживали. Улучшались показатели и мы думали, что она справится.

Исаева подтвердила, что все случилось из-за натертой ноги:

- Ей было больно надевать каблуки, мы вызвали доктора, который сказал - сегодня же надо пойти к хирургу. Мы все на него посмотрели, как будто он говорит какую-то ерунду. И в итоге Юля в течение недели справлялась сама. Заживало плохо, потом ранка стала увеличиваться. И только тогда мы обратились к врачу. Медики настаивали на госпитализации. Юля же очень боялась огласки, что про ее болезни начнут говорить и писать. Она сопротивлялась, пока ей не стало совсем плохо и она не упала в обморок 8-го марта. И тогда мы ее отправили в больницу.

По словам пиар-директора, поначалу никто не оценил серьезность ситуации, и, в первую очередь, сама Юоия Началова.

- Из больницы Юля написала, что все неплохо, сейчас почистят ранку и она будет на ногах. Приехала мама, говорила, что Юлечка ест, - подолжила рассказ Анна Исаева. - Ну а дальше события развивались очень быстро. Спустя сутки я узнала из СМИ, что она в реанимации. Потом ее ввели в состояние искусственной комы, чтобы легче было делать все процедуры. Дальше она все время была в реанимации... Она не дала удалить этот палец, где развилась инфекции, пока ещё была в сознании. Очень этого боялась. Трудно судить, что бы было, если бы его удалили. Я иногда думаю, если бы ей сразу удалили бы часть ноги...Мне кажется, что она не смогла бы это пережить. Доктора сделали все возможное в этой ситуации. Ее отец сказал, что не имеет ни одной претензии к врачам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697904" frameborder="0"></iframe> Юлию Началову убила случайность.Трагедия Юлии Началовой обросла миллионом версий. Сложно поверить, что молодую, красивую, талантливую женщину сгубила... случайность

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