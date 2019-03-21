Дочь Осина отказалась от имени, которое дал ей отец

В октября 2018 года жизнь исполнителя «Плачет девушка в автомате» оборвалась. Евгению Осину было 54 года. Музыкант не смог справиться с серьезной алкогольной зависимостью, которая нанесла непоправимый ущерб психике и физическому здоровью артиста.

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У Осина осталась одна единственная родная дочь, которая появилась на свет во втором браке певца. Наталья Черемисина родила музыканту дочь Агнию. Через несколько лет жена ушла от артиста, страдавшего алкоголизмом. Сегодня девушке 19 лет, она учится в Гнесинке. После смерти папы Осину решил продюсировать отцовский товарищ Андрей Разин. Продюсер уже объявил о начале гастрольного тура девушки вместе с еще существующим без Шатунова «Ласковым маем». Также Разин позаботился и о том, чтобы у единственного ребенка Осина не возникло проблем с наследством — оно полностью перейдет Агнии.

agniaosina Ком в горле. Больше ничего не скажу. Земля тебе пухом.

Все это время Агния выкладывала в соцсетях памятные посты об отце. Девушка посвятила папе песню, исполнила ее публично. Она постоянно пишет стихи, музицирует и напевает.

agniaosina Каждый раз я вспоминаю детство Отметь друзей, которые тоже слушают эту песню

Была у Осиной попытка прорваться в состав группы «Серебро», она даже отправила свою песню Фадееву, но вовремя спохватилась, вспомнив о сотрудничестве с Андреем Разиным.

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Девушка преображается на глазах любопытных подписчиков. И очень удивила пока очень немногочисленную публику, когда объявила, что взяла себе другое имя. И объяснила, зачем отказалась от имени, которое ей дал покойный отец.

agniaosina ИМЯ Вчера многие потеряли меня в своих инстаграммах из-за смены никнейма

- Мне часто приходят вопросы «почему Миласлава, ты же Агния?». Миласлава — это имя, с которым я живу уже 5 лет, с 2014 года. Это имя, в котором я могу творить, петь, писать, а это для меня безумно важно. Я чувствую себя в нем абсолютно комфортно. Я уверена в этих буквах. И не хочу ничего менять, - пишет она.

То есть дочь Осина поменяла имя еще при жизни папы. Но после его смерти попыталась снова стать Агнией, однако ничего из этого не вышло.

agniaosina ALIEN Мне бы вернуть его.Да так, чтобы навсегда.Слышать последней главой

- Осенью мне приходили нервные сообщения о том, что я поставила своё настоящее имя для пиара, но это совсем не так. Я думала, что смогу жить в нем, что мне наконец-то станет так же уютно, как с псевдонимом. Однако, этого не произошло, - продолжает девушка. - И я пришла к выводу, что останусь Милаславой, потому что именно так я хочу выступать и существовать как артист. Надеюсь на ваше понимание. Оставайтесь со мной, если вам интересно мое творчество, а не имя.

Напомним, что Миласлава (Агния) Осина - единственная дочь и наследница музыканта. За месяцы до кончины Евгений Осин рассказывал на телешоу, что планирует удочерить внебрачную дочь Настю Годунову. Однако после сам же признавался, что врал об этом за высокие гонорары. Мать Годуновой Елена Скорнякова недавно также призналась, что ее ребенок не имеет биологического родства с Осиным.

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