Александр Проханов: Я стоял на мосту под бомбами вместе с сербами, и думал - никогда не верь зверю-врагу!

В ночь с 24 на 25 марта 1999-го авиация НАТО нанесла бомбовые удары по Югославии, генсек НАТО Хавьер Солана заявил, что политическая фаза кризиса вокруг Косово – а именно из-за него разгорелся весь сыр-бор – закончилась, а российский премьер Евгений Примаков, летевший с визитом в США, развернул свой самолет над океаном и отправился обратно в Москву.

Через 20 лет после тех драматических событий мы пытаемся найти ответ и на такой вопрос - чему нас научил югославский кризис?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/698968" frameborder="0"></iframe> Александр Проханов: "Когда НАТО бомбило Белград, я стоял с его жителями на мосту через реку Саву".Александр ГАМОВ

- Вот лично меня югославский кризис научил стоицизму, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов. - Стоицизму и глубинному неверию в западную пропаганду.

- Александр Андреевич, вы где эти события переживали?

- Во время югославского кризиса был в Белграде.

Когда начались бомбардировки, я находился на мосту через реку Саву, вместе с сербами. Уже грохотали взрывы по всем железнодорожным вокзалам, аэродромам и коммуникациям. И сербы боялись, что американцы разрушат мост через Саву и разломят Белград на две части.

И мы все вышли туда, на этот мост, и стояли стеной, пели песни… Кто-то рыдал, кто-то проклинал НАТО и США.

А в это время Белград расцветал в весне, была Пасха, все было белым, цвели вишни, цвели яблони.

И на белый Белград падали крылатые ракеты.

Мы пели, а по обе стороны Савы взрывались дома, где-то за домами грохотали взрывы уничтожаемого аэродрома, погибало под этими крылатыми ракетами китайское посольство.

И меня вот это стояние научило мужеству, обожанию людей, которые готовы были своими телами, своими жизнями защитить родной город и свою страну. И я был благодарен им за то, что они взяли меня с собой. Я благодарен был за то, что они доверили мне эту страшную, кромешную и восхитительную задачу -миссию – отстаивать родной город и родной очаг.

- С президентом Союзной республики Югославии Слободаном Милошевичем вы тогда встречались?

- Да - буквально после этого, на следующий день, я повидался с Милошевичем. Говорили, что Милошевич прячется от бомбардировок, уезжает в загородные резиденции, меняет места ночлега. Ничего подобного, он все это время находился в своей резиденции в Белграде, и я был приглашен к нему.

- Можете вспомнить детали той встречи?

- Милошевич принял меня в такой официальной гостиной. А о чем говорили? Он сказал мне, что, конечно, - американцы своей техникой, своими крылатыми ракетами разрушили или разрушат инфраструктуру Сербии, инфраструктуру Югославии... Но мы, сказал он, дадим им бой на земле, наземная операция их провалится.

И я слушал Милошевича тоже с надеждой, что опыт Тито (Лидер Югославии с 1945 года вплоть до своей смерти в 1980-м. - А.Г.), опыт Второй мировой войны - в Югославии будет повторен и супостаты получат, как они в свое время получили от партизан Тито и воинских частей сербов.

И ушел успокоенный. Потому что Милошевич был спокоен, он был достаточно сдержан, он - опытный политик, владел собой, хотя во время разговора грохотали выстрелы.

И я был потом сражен тем, что Милошевич не отдал приказ войскам приступить к наземной операции. Контингент югославской армии, который находился в эту пору, - он был и в Косово, он был и в Македонии, - не получил приказ идти в наступление. Потому что до этого к Милошевичу прилетал наш Черномырдин и он уговорил Милошевича по существу сдаться, он советовал Милошевичу пойти на американские условия. И тот поверил Черномырдину и прекратил сопротивление. И это все кончилось трагично.

Это кончилось тем, что обманутый Милошевич в конце концов был отвезен в Гаагу и там умер, скорее всего, отравленный какими-то медикаментами.

Это кончилось расчленением Югославии и «отпадением» от Сербии Косова...

И вот это все научило меня не верить врагу.

Есть такая заповедь - не ходи в дом врага. Милошевич пошел в дом врага и был там уничтожен.

И также были уничтожены в свое время после него и Хусейн, и Каддафи, а до этого и Наджибулла. Я со всеми этими людьми виделся и все они научили меня не верить в западного зверя. Западный зверь хитер, беспощаден, лжив. Не дай Бог, нам поверить американцам. Вот то, чему научил меня югославский кризис.

А также он научил меня хранить дружбу и любовь к своему другу Караджичу и генералу Младичу. Их предали, а они были и остаются великими сербскими патриотами…

- Караджич приговорен к пожизненному заключению.

- Да. А я помню, как там, в Сербии, молодой и прекрасный Караджич, с развевающимися черными волосами, с огненными глазами, читал мне свои стихи о свободе, о том, что будущее Сербии прекрасно, как цветущий сад.

Вот мое впечатление о Сербии, вот что я переживаю в эти дни.

- Спасибо вам... За искренний рассказ.

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