Наталью Водянову хвалят за то, что показывает морщинки

В наш век интернета, соцсетей и виртуальной реальности так легко создавать иллюзии и жить ими. Сколько в Инстаграме красоток с десятками, сотнями, а то и миллионами подписчиков, приукрашивают действительность настолько, что на улице этих див никто никогда не узнает. А сколько говорено о том, что все эти фотошопы в глянцевых журналах настолько фантастичны, что обыкновенные женщины обрастают комплексами на пустом месте.

Есть те, кто может жить без фильтров. Наталья Водянова, известная на весь мир супермодель, выкладывает свои естественные фото без мейка и фотошопа, абсолютно не стесняясь морщинок.

natasupernova It s a puuuurfect day still in recovery mode but at least in good company

37-летняя мать пяти детей показывает себя такой, какая есть. Мало кто из ее коллег настолько смел. Наталью за это и любят. Супермодель засыпали комплиментами и поблагодарили за такие фото. Все люди, а не куклы, не может у женщины за 30 не быть никаких морщин.

natasupernova Channeling my inner Brigitte Bardot today

Напомним, Наталья Водянова одна из трех сестер в неполной семье. Средняя сестра Оксана инвалид с детства, страдает тяжелой формой аутизма и ДЦП.

natasupernova Дома

Супермодель имеет троих детей от первого мужа британского аристократа Джастина Портмана: Лукасу 18 лет, Неве 12 лет, Виктору 11 лет. От второго гражданского мужа-миллионера Антуана Арно родила двоих сыновей: Максима (4 года) и Романа (2 года).

natasupernova В компании Соединённых Штатов Америки и Дерека

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